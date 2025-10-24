เทคบอลไทยฟอร์มร้อนแรง! กวาด 4 ทอง ศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์ ที่บาห์เรน
การแข่งขันเทคบอล ในมหหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน เมื่อคืนวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ทัพ “สิงห์โต๊ะโค้ง” นักกีฬาเทคบอลเยาวชนไทย ที่สร้างผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ประเภท โชว์ฟอร์มร้อนแรง คว้ามาได้ 4 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
สำหรับ 4 เหรียญทอง ได้จากเดี่ยวหญิง นภสร ใจคำ, เดี่ยวชาย ธรรมนูญ โชคกิตติกุล, คู่หญิง จิรัชยาพร เกนขุนทด / ภัสส์รวรรณ สีมาวงศ์ และคู่ผสม จิรัชยาพร เกนขุนทด / อนันตะโชค งันขุนทด ส่วน 1 เหรียญเงิน จากคู่ชาย กตัญญู โพธิ์ทอง / เกศฎา มหาศักดิ์สิทธิ์