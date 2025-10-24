ห้องเย็นท่าข้าม เปิดบ้านบู๊ท่าเรือ-ชลบุรี ปะทะแบล็คเพิร์ล ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 22
ปรีวิวการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 22 แข่งขันวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 ตุลาคม 2568 โดยคู่ที่น่าสนใจ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ห้องเย็นท่าข้าม อันดับ 2 เปิดบ้านพบ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม อันดับ 1 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ห้องเย็นท่าข้าม ของ ติอาโก้ นูเนส รัปป์ ล่าสุด บุกแพ้ แบล็คเพิร์ล 1-2 มี 50 คะแนน จาก 22 เกม ตามหลัง การท่าเรือ เอเอสเอ็ม จ่าฝูง 7 แต้ม โดย 5 นัดหลังสุดพลาดท่าแพ้ไปถึง 2 ชนะแค่ 3 นัด เท่านั้น
ความพร้อมเกมนี้ ตัวหลักๆ ทั้ง ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน, อธิปพงศ์ มุ่นพลาย, เชาว์วาลา ศรีอาวุธ, วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ พร้อมลงสนาม ขณะที่ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม ของ อุดม ทวีสุข ฟอร์มยอดเยี่ยม ล่าสุดเปิดบ้านถล่ม เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ 8-2 ทำให้มี 57 คะแนน เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้ ตัวหลักเกมนี้ ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, กาเบรียล, วัชระ ลัยศรี, นาธาน พร้อมลงเล่น ด้านสถิติที่พบกันเลกแรก การท่าเรือ เอเอสเอ็ม 4-1 ห้องเย็นท่าข้าม
คู่ที่น่าสนใจในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 บลูเวฟ ชลบุรี อันดับ 5 เปิดบ้านพบ แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด อันดับ 3 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
บลูเวฟ ชลบุรี ของ “โค้ชตั้ม” ภัฏ ศรีวิจิตร เกมล่าสุดบุกเสมอ ราชภัฎเพชรบุรี 4-4 แบบสุดมัน ทำให้ 5 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร (ชนะ 4 เสมอ 1) ความพร้อมเกมนี้ ตัวหลักๆ ทั้ง รณชัย จูงวงษ์สุข, ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์, อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ, ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง พร้อมลงสนาม
ฝั่ง แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด ของ ฮวนมา มาร์รูเบ ฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นกัน ล่าสุดเปิดบ้านชนะ ห้องเย็นท่าข้าม 2-1 อยู่อันดับ 3 ด้วยการมี 46 คะแนน ตามหลังรองจ่าฝูงอย่างห้องเย็นท่าข้ามแค่ 4 คะแนนเท่านั้น 5 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร (ชนะ 4 เสมอ 1) ตัวหลักเกมนี้ จุตินันท์ รักษาทรัพย์, คอสเตลินญ่า และ ตาเลา ยังเป็นทีเด็ดของทีม ด้านสถิติที่พบกันในเลกแรก แบล็คเพิร์ล 1-0 บลูเวฟ ชลบุรี
โปรแกรมคู่อื่น
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568
แบงค็อก บีทีเอส พบ นนทบุรี ฟุตซอลคลับ เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ราชภัฎเพชรบุรี พบ ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True BALLTHAI 9
เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ พบ วายเอฟเอ ศรีราชา เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
ศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่ พบ ราชนาวี เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
เกษมบัณฑิต เอฟซี พบ สุราษฎร์ธานี เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2