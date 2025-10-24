ยกขิงมาทั้งสวน! เทนนิส โพสต์เลิกเล่นกว่า 1 ปีแล้ว แต่ยังรั้งเบอร์ 1 โลก
“น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ อดีตจอมเตะสาวไทยฮีโร่เหรียทองโอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย (2020, 2024) โพสต์เฟซบุ๊กเพจระบุว่า แม้ตนจะเลิกเล่นมากว่า 1 ปีแล้ว แต่แรงกิ้งยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลก
ก่อนหน้านี้ พาณิภัค ประกาศอำลาการเป็นนักกีฬาหลังจากจบโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันเธอเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดที่ชื่อว่า “Panipak Taekwondo” โดยมี 2 สาขาที่กรุงเทพฯ คือ สาขากรุงเทพกรีฑา และสาขาประเวศ-สุขาภิบาล 2
ล่าสุด “น้องเทนนิส-พาณิภัค” ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Tennis panipak wongpattanakit เป็นข้อความระบุว่า “เลิกเล่นมา 1 ปีกว่าๆ มีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้าง Rankings No.1 ค่ะ”
นอกจากนี้ ฮีโร่จอมเตะสาวยังได้โพสต์คลิปวิดีโอแมตช์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่ 2 ด้วยว่า “ดูแล้วก็ดีใจ คิดถึงบรรยากาศเหล่านี้ไม่หายเลยค่ะ เลิกเล่นมา 1 ปีกว่าๆ มีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้าง Rankings No.1 ค่ะ 55555 ขิงยกมาทั้งสวนค่ะ ฝากแชร์ด้วยนะคะ”
ตามด้วยอีกโพสต์รัวๆ ระบุว่า “คะแนนก่อนได้เหรียญทองโอลิมปิก 628.50 หลังคว้าเหรียญทองบวกอีก 200 เป็น 828.50 คะแนนรีทุกเดือนค่ะ ตอนนี้โดนลดเหลือ 100 คะแนนแล้วค่ะ พูดแล้วก็เศร้า แง ปลูกขิงก่อน เดี๋ยวโดนแซง ก็ไม่ได้ขิงแล้ว5555555555”