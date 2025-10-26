พงศภัคหวดเพิ่ม 2 อันเดอร์ รั้งที่ 3 รอบสาม สะวิงเอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์
“ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี นักกอล์ฟหนุ่มชาวไทย ทำเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งอันดับ 3 ในการแข่งขันวันที่สามของศึกกอล์ฟสมัครเล่น “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม รวมสา
พงศภัค เหล่าภักดี ซึ่งออกสตาร์ตวันแรกในฐานะผู้นำร่วม เริ่มรอบสามได้อย่างมั่นใจ ทำเบอร์ดี้ที่หลุม 1 และ 3 ก่อนจะพลาดเสียโบกี้ที่หลุม 4 จากนั้นกลับมาทำเพิ่มอีกสองเบอร์ดี้ที่หลุม 11 และ 13 แต่พลาดเสียโบกี้ในหลุมสุดท้าย จบรอบด้วยสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสามวัน 11 อันเดอร์พาร์ 205 รั้งอันดับ 3 ตามหลัง ไทเซ นางาซากิ ผู้นำจากญี่ปุ่น อยู่ 6 สโตรก
พงศภัค เปิดเผยหลังจบรอบว่า วันนี้สตาร์ตได้ดี แต่พัตต์ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ ขณะที่ไทเซทำเบอร์ดี้ได้ต่อเนื่องจนหนีห่างออกไป ส่วนผมเองพลาดในช่วงท้าย สำหรับวันสุดท้ายจะพยายามเล่นให้สนุก และอยากบุกแน่นอน แต่ต้องดูว่าเขาเล่นยังไง คงจะคล้ายกับการเล่นแบบแมตช์เพลย์ และจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ด้าน “ทีเค” รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ออกสตาร์ตทำเบอร์ดี้ตั้งแต่หลุม 2–6 ก่อนพลาดเสียโบกี้ที่หลุม 8 จากนั้นทำเพิ่มอีกสองเบอร์ดี้ที่หลุม 10 และ 17 จบรอบด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสามวัน 7 อันเดอร์พาร์ 209 อยู่อันดับ 10 ร่วม
ผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆ
อันดับ 13 ร่วม ธนวินท์ ลี 5 อันเดอร์พาร์ 211
อันดับ 26 ร่วม ปรินทร์ สารสมุทร อีเว่นพาร์ 216
อันดับ 54 ร่วม ชนชน โชคประจักษ์ชัด 8 โอเวอร์พาร์ 224
อันดับ 60 ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 10 โอเวอร์พาร์ 226