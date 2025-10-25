ซาร์โก คว้าแต้มโมโตจีพี สปริ้นต์เรซ ก้อง เข้าป้ายอันดับ 17 ที่เซปังฯ
โยฮันน์ ซาร์โก นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสควบรถแข่ง Honda RC213V บิดคว้าแต้มจากสปริ้นต์เรซ ในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 20 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทย ขยับเข้าป้ายอันดับ 17 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 10 รอบสนาม ผลปรากฏว่า โยฮันน์ ซาร์โก นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จากฮอนด้า แอลซีอาร์ ออกสตาร์ตจากกริดที่ 9 ไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับ 8 ตามหลังผู้ชนะ 12.627 วินาที
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยหมายเลข 35 จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เริ่มเกมจากกริดที่ 20 ทำความเร็วได้ดี ขยับขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 17 ตามหลังผู้ชนะ 22.398 วินาที
ด้าน 2 นักบิดจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี อย่าง ลูก้า มารินี หมายเลข 10 และโจอัน เมียร์ หมายเลข 36 พลาดล้มไม่จบการแข่งขันทั้งคู่
ส่วน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี หมายเลข 5 นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย ผ่านการแข่งขันรอบควอลิฟายเป็นที่เรียบร้อย คว้ากริดที่ 24 มาครอง ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 12.586 วินาที
ทั้งนี้ ศึกมาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบ “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 11.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 12.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV