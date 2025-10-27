เอลอย ภูมิใจโต๊ะเล็กจิ๋วไทยสู้สุดใจ ยกรอบตัดเชือกบู๊อัฟกานิสถานคือ นัดชิง
หลังเกมฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ไล่ตามตีเสมอ ทีมชาติอิหร่าน 3-3 ในศึกฟุตซอล เอเชี่ยน ยูธ เกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม นัดสุดท้าย กลุ่มบี ที่สนามคาลิฟา สปอร์ตส์ ซิตี้ ฮอลล์ ประเทศบาห์เรน เมื่อคืนวันที่ 26 ตุลาคม
สำหรับเกมนี้ อิหร่าน นำก่อน 2-0 จากโมฮัมหมัดจาวาด โอรูซี น.2 และ โฮเซนเรซา ยูเซฟี น.8 จากนั้น ไทย ไล่ตีเสมอ 2-2 จาก นราวิชญ์ ศรีสุวรรณ น.24 และ น.26 อิหร่าน นำอีกครั้งเป็น 3-2 จาก โมฮัมหมัดจาวาด โอรูซี น.27 และสุดท้าย ทีมชาติไทย มาได้ประตูตีเสมอ 3-3 อาเมียร์โฮเซน อับดลรัซซาคี (ทำเข้าประตูตัวเอง) น.36
เอลอย อลอนโซ่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากกับลูกทีม พวกเขาเป็นเหมือนนักรบตัวจริง เราสู้ทุกเกม และเกมนี้ก็เป็นเกมที่มหัศจรรย์มาก เราสู้แบบเปิดหน้าแลกกับอิหร่าน ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในเอเชีย
“ผมภูมิใจกับนักเตะทุกคนจริงๆ ครึ่งแรกเราเริ่มต้นไม่ดีนัก แต่ครึ่งหลังเราปรับแนวคิดใหม่ ผมบอกพวกเขาว่า ‘เราต้องสู้เหมือนสิงโต เหมือนนักรบ’ และพวกเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยม เราตามตีเสมอได้ถึงสองครั้ง จาก 0-2 เป็น 2-2 แล้วอิหร่านนำอีก 3-2 แต่เรายังไม่ยอมแพ้ จนกลับมาเสมอ 3-3 และเกือบชนะในช่วงท้ายเมื่อยิงชนเสา ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมาก ๆ สำหรับเรา ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม”
เอลอยยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญอีกอย่างคือเราไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับใบเหลืองเพิ่มในเกมนี้ ซึ่งถือเป็นข่าวดีมาก เพราะก่อนเกมเรามีผู้เล่นคาดโทษอยู่หลายคน การที่ทุกคนเล่นอย่างมีวินัยและควบคุมอารมณ์ได้ดี เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมาก
สำหรับเกมรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับ ทีมชาติอัฟกานิสถาน เอลอย กล่าวต่อว่า อัฟกานิสถานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง เราเห็นพวกเขาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้ว มีผู้เล่นรูปร่างใหญ่และมีประสบการณ์ในระดับสูง แต่เราจะไม่หยุด เราจะสู้ในแนวทางของเรา สำหรับตน เกมนี้คือรอบชิงชนะเลิศของเรา เราต้องโฟกัสแค่เกมนี้เท่านั้น และสู้จนถึงที่สุด
ทั้งนี้ ทีมฟุตซอลไทย ยู16 จะลงสนามรอบรองชนะเลิศ พบ อัฟกานิสถาน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น. (ตามเวลาไทย) ถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน 12th Club รับชมฟรี