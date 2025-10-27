พรปวีณ์ ยื่นหนังสือต่อ กกท. ขอลาออกจากทีมแบดมินตัน ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทย มืออันดับ 6 ของโลก และเจ้าของ 4 เหรียญทองซีเกมส์ เดินทางไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อยื่นหนังสือขอลาออก จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 หลังจากหมดกำลังใจจากการถูกฝ่ายพัฒนากีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ปฏิบัติไม่เป็นธรรม
พรปวีณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารู้สึกไม่สบายใจและหมดกำลังใจกับหลายเหตุการณ์ในสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ โดยเฉพาะการทำงานของฝ่ายพัฒนากีฬาบางส่วนที่ปฏิบัติต่อตนเองไม่เป็นธรรมและขาดความใส่ใจ ซึ่งแม้จะอดทนมาหลายปี แต่สุดท้ายตัดสินใจลาออก เพื่อไม่ให้รุ่นน้องต้องเผชิญปัญหาแบบเดียวกัน
“ซีเกมส์ครั้งนี้หนูตั้งใจจะรับใช้ชาติอย่างเต็มที่ ถึงขั้นสละสิทธิจากรายการออสเตรเลียน โอเพ่น และลีกอาชีพในประเทศจีน พร้อมออกค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งเรื่องการฝึกซ้อมและเดินทางแข่งขันเองเกือบทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเท่าที่ควร หนูไม่ได้มีปัญหากับ กกท. หรือเรื่องเบี้ยเลี้ยง แต่ผิดหวังที่สมาคมไม่แจ้งเรื่องการทดสอบร่างกายซีเกมส์ย้อนหลัง ทั้งที่ถ้าแจ้งหนูก็พร้อมทำตามกฎ”
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการหักเบี้ยเลี้ยงนักแบดมินตันทีมชาติ โดยเฉพาะกรณีของ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ และ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ที่ถูกหักจากยอด 60,000 บาท เหลือเพียง 6,000 บาท เพราะไม่ได้เข้าทดสอบร่างกายตามกำหนด โดยต่อมา “โค้ชท็อป” นายภควัฒน์ วิไลลักษณ์ ระบุว่า นักกีฬาไม่ได้ละเลย แต่ติดภารกิจแข่งขันเพื่อชาติ
“โค้ชท็อป” นายภควัฒน์ กล่าวว่า พรปวีณ์ไม่ได้มีปัญหากับ กกท. หรือคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร ทั้งค่าอุปกรณ์และการสนับสนุนในการฝึกซ้อม
ด้าน นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ชี้แจงว่า สมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะเร่งประชุมหารือกับ นายกสมาคม, กกท. และคณะกรรมการโอลิมปิคไทยฯ เพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมให้ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ กลับมาร่วมทีมชาติอีกครั้งภายใน 1-2 วันข้างหน้า