ไทยประกันชีวิต-แอทเลติโก้ คัดนักฟุตบอลชายหญิงรับทุนรวม 8.6 แสน ต่อยอดบอลที่สหรัฐฯ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase ปีที่ 7 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทย ในการคว้าทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬาในต่างประเทศ โดยในปี 2568 จะเป็นการเปิดคัดตัวนักฟุตบอลเยาวชนชายในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี นักฟุตบอลเยาวชนทั้งชายและหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ทั้งสิ้น 50 คน เพื่อชิงทุนการศึกษาและกีฬามูลค่ารวมกว่า 8.6 แสนบาท ภายใต้กิจกรรม “Thai Life Insurance Soccer World Cup Series” โดยจะจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลในร่ม Park Arena กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 06.15-15.30 น.
โครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase ได้มอบโอกาสให้แก่นักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถจัดหาทุนการศึกษาและกีฬาต่อในต่างประเทศให้แก่นักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด 371 คน คิดเป็นมูลค่าทุนสูงถึง 1.84 พันล้านบาท กีฬาฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาหลักและกีฬาแรกของโครงการ Sports Showcase มีนักเรียนนักกีฬาฟุตบอลในโครงการหลายคนที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการงาน ฟุตบอล และการเรียน ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยเทียบเคียงระดับสากล และยังเป็นโครงการแรกที่ส่งเสริมและก้าวข้ามขีดจำกัดเส้นขนานของการเรียนและกีฬาให้มาบรรจบกันอย่างแท้จริง
น.ส.ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ TLI กล่าวว่า โครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เกิดจากแนวคิดที่ต้องการจะสร้างโอกาส มอบเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาเพื่อโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาหรือทุนกีฬาต่อในต่างประเทศ ซึ่งไทยประกันชีวิตเชื่อว่าการศึกษาและความสำเร็จด้านกีฬาคือรากฐานสำคัญที่เปรียบเสมือน “หลักประกันอนาคต” สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยปีนี้บริษัทเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมด 10 ทุนรวมมูลค่า 2.4 ล้านบาท เพื่อรองรับจำนวนนักกีฬาเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่มาของการเลือกจัดกิจกรรม “Thai Life Insurance Soccer World Cup Series” นั้น เป็นเพราะความเชี่ยวชาญของโครงการในการจัดหาความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนไทยในตลาดเยาวชนสหรัฐฯ ประจวบเหมาะกับมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2569 ที่จะมีขึ้นที่อเมริกาเหนือ ทำให้ตลาดอเมริกามีความเข้มข้นยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยเชื่อว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าฟุตบอลมัธยมปลายและลีกกึ่งอาชีพที่สหรัฐฯ จะทัดเทียมกับฟุตบอลเยาวชนในยุโรปเบอร์ต้นได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อนักเรียนนักกีฬาในโครงการที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการศึกษาและกีฬา
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาจากความพร้อมในการรับทุนเพื่อศึกษาและเล่นกีฬาต่อต่างประเทศ อาทิ ความสามารถด้านกีฬาระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ประวัติและผลการเรียนที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ผลงานด้านกีฬาฟุตบอล ผลการสอบวัดระดับภาษา และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร และผลประเมินเบื้องต้นอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Sportsync Thailand หรือสอบถามรายละเอียดที่อีเมล [email protected]