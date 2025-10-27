AIS จัดเต็มไฮไลต์-รีรันฟุตบอลไทยลีก1-3! ชมอีกครั้งใบแดงชนาธิป-บูรพาพ่ายเกมแรก
AIS ส่งตรงไฮไลต์ฟุตบอลไทยแบบจัดเต็ม รวมถึงรีรันย้อนหลังแบบเต็มเกม ผ่านแอพพลิเคชั่น AIS PLAY ให้แฟนฟุตบอลไทยที่พลาดชมฟุตบอลไทยลีก ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ตามดูย้อนหลังแบบครบถ้วน และรับชมฟรีทุกเครือข่าย
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟุตบอลไทยมีเรื่องราวมากมายให้ได้พูดถึงกันทั้งไทยลีก 1, ไทยลีก 2 หรือไทยลีก 3 รวมถึงมีหลายคู่ที่น่าสนใจจนต้องตามกลับไปดูไฮไลต์กันอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของ “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” คู่ที่ไม่ชมไม่ได้เลยก็คือคู่ของ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี เปิดบ้านเอาชนะ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้ 3-1 ในเกมที่เดือดและมีใบแดงจาก “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ นอกจากนี้ยังเป็นการปลดล็อกของเจ้าถิ่นที่ไม่ชนะใครมา 5 เกมติดต่อกันเข้าไปแล้ว
ส่วนอีกคู่หนึ่งที่ถูกพูดถึงมากก็คงหนีไม่พ้นเกมที่ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่พลิกสถานการณ์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ จากที่ตามหลัง “ราชันโคขาว” ลำพูน วอริเออร์ อยู่ 2-3 แต่พลิกกลับมาเป็นผู้ชนะ 4-3 ได้สำเร็จ เรียกว่าโชว์ฟอร์มสมกับเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ตัวจริง
ฝั่ง “บีวายดี ซีล 5 ลีกสอง” ก็สนุกไม่แพ้กัน ในเกมที่ “นกใหญ่พิฆาต” ชัยนาท ฮอร์นบิล เปิดเขาพลอง สเตเดียม ทำได้แค่เสมอกับ “กระทิงเพลิง” บางกอก เอฟซี 1-1 ในเกมที่พวกเขาโดนลูกยิงสุดสวยของภัทรพล คำสุข ตีเสมอในช่วงท้ายเกมจนพลาด 3 แต้มอย่างน่าเสียดาย
ส่วนทางด้านจ่าฝูงอย่าง “ราชาวานร” ราษีไศล ยูไนเต็ด ก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องบุกไปถล่มเอาชนะ “โลมามหาภัย” พัทยา ยูไนเต็ด ที่เหลือ 9 คนในเกมนี้ได้ 4-1 รักษาสถิติเป็นทีมเดียวในไทยลีก2 ที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้พร้อมกับทิ้งอันดับ 2 ที่ตามมาถึง 6 คะแนนด้วยกัน
ด้านลีกน้องสุดท้องอย่าง “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” แม้ว่าสัปดาห์นี้จะแข่งกันแค่ 5 โซน 28 คู่ แต่ก็สนุกไม่แพ้กัน เพราะสุดสัปดาห์นี้มีเกมล้มยักษ์ในโซนภาคตะวันออก เมื่อ “เสือบูรพา” บูรพา ยูไนเต็ด จ่าฝูงของโซนที่ยังไม่แพ้ใครกลับถูก “นักรบทางเรือ” สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ บุกมาลูบคมถึงถิ่นเอาชนะไปได้ 1-0 ยัดเยียดความปราชัยนัดแรกให้กับบูรพาได้สำเร็จ
ขณะที่ในโซนภาคเหนือ “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี สามารถแซงขึ้นไปนำจ่าฝูงของโซนได้สำเร็จ ด้วยการบุกเอาชนะ เชียงราย ทีเอสซี เอฟซี ไปได้ 2-1 พร้อมรักษาสถิติยังไม่แพ้ใครเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคู่ที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้ สำหรับฟุตบอลไทยลีก 1-3 ที่ต่อสู้กันอย่างสนุก โดยแฟนบอลชาวไทยทุกคนสามารถรับชมไฮไลต์ของฟุตบอลไทยลีก ทั้งไฮไลต์แบบยาวจุใจ หรือรีรันแบบเต็มเกม เก็บครบทุกช็อตความมันส์ ให้คุณได้เต็มอิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY
โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย บนกล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV, กล่อง 3BB สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store คลิก : https://m.ais.co.th/TL_AISPLAYFBO