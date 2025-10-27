เหนือชั้น! ชวิศา-ชนกพล กระชาก 3 เหรียญทอง ยิมแอโรบิกชิงแชมป์ประเทศไทย
ยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์ประเทศไทย ไม่มีพลิกล็อก โดยนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ ชวิศา อินทกุล และขนกพล เจียมสุขใจ นำทีมสโมสรจินตนา กอดคอคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่ 3 ขณะที่รุ่นเยาวชน ธมลวรรณ ยะมะโน และทอฝัน คุณรักษา ดาวรุ่งโครงการทีมชาติ มาแรงแซงโค้ง ซิวเหรียญทองอย่างภาคภูมิใจ
การแช่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ และกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2568 ที่ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เป็นการแข่งขันวันที่ 5 ในส่วนของยิมนาสติกแอโรบิก รอบชิงชนะเลิศ
รุ่นประชาชนหญิงเดี่ยว เหรียญทอง ชวิศา อินทกุล (สโมสรจินตนา) โชว์ลีลาได้อย่างสุดพลิ้วสมกับเป็นนักกีฬาแอโรบิกทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ทำคะแนนได้อย่างท่วมท้น 19.133 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครองตาคาด ส่วนเหรียญเงิน สุภัสสร วัชราภรณ์ นักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์เช่นเดียวกัน จากสโมสร Infinity ด้วยคะแนน 18.350 และ เหรียญทองแดง ปัจรส วัดทอง นักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ จากสโมสร (Thotkhamchai Gym) 18.267 คะแนน
ขณะที่รุ่นยุวชนหญิงเดี่ยวอายุ 11 ปี เหรียญทอง สิริกร จรัสวุฒิเดช (สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 16.883 คะแนน / เหรียญเงิน รีนน์ มัทชีดะ (Thotkhamchai Gym) ทีม A 15.333 คะแนน / เหรียญทองแดง ธัญยกันต์ คุ้มสุข (สโมสรจินตนา) 15.033 คะแนน
รุ่นเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุ 12-14 ปี เหรียญทอง ธมลวรรณ ยะมะโน เพิ่งจะคว้าเหรียญทองรายการ ซูซูกิ เวิลด์คัพ ที่ประเทศญี่ปุ่น (Thotkhamchai Gym) ทีม A 17.550 คะแนน / เหรียญเงิน สุกัญญา แสงเหลา (เยี่ยมยิมส์ ทีม A) 16.183 คะแนน / เหรียญทองแดง ชนิดาภา เรณางกูร (Thotkhamchai Gym) ทีม B 15.800 คะแนน
รุ่นเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุ 15-17 ปี เหรียญทอง ทอฝัน คุณรักษา (จินตนา B) 17.769 คะแนน / เหรียญเงิน ฐิติชญา ปิ่นฝั้น (จินตนา A) 16.967 คะแนน / เหรียญทองแดง รัชวิณ ฐานนท์พิริยกร (จินตนา B) 16.567 คะแนน
ประเภท แอโรบิก แด๊นซ์ รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง ตกเป็นของ ทีมสโมสรจินตนา (ชนกพล เจียมสุขใจ, ชวิศา อินทกุล, สุภัสสร วัชราภรณ์, ณัฐกฤษ ธีระสาทร, ปรเมศ ทองสอง, กนกทิพย์ มะลิ, ณทพงษ์ อักษรพันธ์, วรนิษฐา มีทรัพย์อรุณ) ช่วยกันโชว์ความสวยงามบนฟลอร์ ทำคะแนนได้ 17.000 คะแนน / เหรียญเงิน ได้แก่ ชมรมยิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร 15.000 คะแนน และเหรียญทองแดง ทีมสโมสร KSGC 14.950 คะแนน
สรุป ชนกพล เจียมสุขใจ, ชวิศา อินทกุล จากสโมสรจินตนา ได้รับคนละ 3 เหรียญทอง จากประเภทเดี่ยวชาย-ประเภทเดี่ยวหญิง, ประเภทมิกซ์แพร์ และ ประเภทแอโรบิก แด๊นซ์
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (28 ต.ค.) ช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ เลเวล 2 ท่าบังคับ และช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ เริ่มเวลา 09.00 น. ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์