ปั้นโปรเจ็กต์ยกระดับฝีมือช่างไทย ส่ง Bangkok Boy ลุยเวทีประกวดรถคัสต้อมโลก
Bangkok Hot Rod Custom Show จับมือ Harley-Davidson Asia Emerging Markets ปั้นโปรเจ็กต์ยกระดับฝีมือช่างไทย ส่งคัสต้อมไบค์คันแรก “Bangkok Boy” ประกาศผลงาน “Made in Thailand” บนเวทีประกวดรถคัสต้อมโลก
นายนันทพัฒน์ อุ่นพิกุล เจ้าแห่งงานคัสตอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Bangkok Hot Rod Custom Show จับมือ Harley-Davidson Asia Emerging Markets แบรนด์จักรยานยนต์ระดับโลก ปั้นโปรเจ็กต์พิเศษยกระดับฝีมือช่างไทย ส่งศิลปะของชาติ คัสต้อมไบค์คันแรก “Bangkok Boy” ตัวแทนทีมไทยประกาศผลงาน “Made in Thailand” บนเวทีประกวดรถคัสต้อมระดับโลกที่งาน 33rd Yokohama Hot Rod Custom Show เพื่อความเป็นเลิศ สานต่อแนวคิด “คัสต้อมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก”
Bangkok Hot Rod Custom Show งานเดียวในไทยที่ต่างชาติยกให้เป็น The Best Custom & Hot Rod Show Event in Thailand งานเดียวที่รวบรวมกองทัพ รถคัสต้อม และฮอทรอท มาร่วมโชว์มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมผลงานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแต่งรถ ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ รวมถึงรถโบราณ และรถคลาสิค ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ต่อยอดศักยภาพคนเก่งงานคัสต้อมไบค์ไทย…เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
สานต่อแนวคิดหลัก “ WE ” are the center of Thailand’s Custom Culture ประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ผนึกกำลังกับ Harley-Davidson Asia Emerging Markets แบรนด์จักรยานยนต์ระดับโลก สร้างปรากฎการณ์ให้วงการคัสต้อมไทย ให้ชาวโลกตะลึง! ครีเอทโปรเจ็กต์พิเศษ “Bangkok Boy” รถคัสต้อมไบค์ฝีมือคนไทย ในนามประเทศไทย สู่เวทีการแข่งขันศิลปะบนตัวรถที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 33rd Yokohama Hot Rod Custom Show 2025 งานประกวดที่สามารถย่อโลกให้เล็กลง และจะทำให้ฝีมือของนักคัสต้อมไทยออกสู่สายตาของชาวโลกด้วยหมุดหมายเดียว
สำหรับ “Bangkok Boy” คือคัสต้อมไบค์ผลผลิตของคนไทยที่มีการรวมกันของงานช่าง งานสร้าง และงานศิลป์ของคนไทยถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ในการผลักดันผลงานและฝีมือของคนไทยสู่เวทีระดับโลก ที่จะเป็นสื่อกลาง สอดแทรก Brand & Culture ของไทยผ่านการโชว์ศิลปะบนตัวรถ ที่ทีมเราใส่กันสุดตัว โดยวางเป้าหมายให้โปรเจ็กต์นี้เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้คนในงานที่มาจากทุกมุมโลกได้รู้จักแบรนด์ไทย เพื่อส่งเสริมขยายธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้เข้าประเทศ ยกระดับวงการคัสตอมของไทยไปด้วยกัน สร้างปรากฏการณ์ไปด้วยกัน ให้ประเทศเราเป็น Hub ของภูมิภาคเอเชียให้ได้ อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจ ส่งคำอวยพรให้เรา ได้รางวัลกลับมากันครับ นันทพัฒน์กล่าว
ติดตามการเดินทางของ “Bangkok Boy” สู่เวทีโลก และร่วมส่งแรงใจให้ช่างไทยก้าวไกลไปพร้อมกัน กับแคมเปญ คัสต้อมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก BangkokHotrod