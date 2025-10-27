จู๊ด เบลล์ ตอบรับเล่นทีมชาติไทย จ่อร่วมทัพช้างศึกลุยฟีฟ่าเดย์ พ.ย.
จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 21 ปีจากสโมสรกริมสบี้ ทาวน์ ในลีกทู อังกฤษ ตัดสินใจตอบรับ เลือกมาเล่นให้ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย จากการประสานพูดคุยของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าทำเรื่องเอกสารทันที
ขณะที่ทาง แอนโธนี่ ฮัดสัน กุนซือ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เห็นด้วย และเป็นคนเสนอชื่อผู้เล่นเข้ามาเองเช่นกัน เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการแข่งขันช่วงปฏิทิน ฟีฟ่าเดย์ เดือนพฤศจิกายน 2568 โดยทีมชาติไทย มีโปรแกรมเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ สิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ต่อด้วยบุกไปเยือน ศรีลังกา ในศึกเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
สำหรับ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ปัจจุบัน อายุ 21 ปี มีคุณพ่อเป็นคนอังกฤษ และคุณแม่ ป็นคนไทย เคยเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมเชลซี ตั้งแต่อายุ 17 ปี และได้ลงสนามนัดประเดิมทีมชุดใหญ่ในศึกคาราบาว คัพ พบกับ เบรนท์ฟอร์ด
จากนั้นในปี 2023 ย้ายไปร่วมทีมท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และลงเล่นเป็นหลักให้กับทีม U21 ก่อนย้ายไปอยู่กับคอร์โดบา ทีมในเซกุนด้า ดิวิชั่น ของสเปน และล่าสุดกับ กริมสบี้ ทาวน์ ในลีกทู อังกฤษ โดยมีโอกาสลงเล่นไปแล้ว 8 นัดรวมทุกรายการ นอกจากนี้ ยังเคยติดเยาวชนทีมชาติอังกฤษ ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จนถึงรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีอีกด้วย