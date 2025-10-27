แมดดิสัน-จิราภรณ์ ซัดคนละสองลูก! ชบาแก้ว เผาเครื่อง บังกลาเทศ 5-1
“ชบาแก้ว” ทรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ทีมอันดับ 53 ของโลก อุ่นเครื่องถล่มเอาชนะ บังกลาเทศ อันดับ 104 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่า เดย์ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
ก่อนหน้านี้ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย อุ่นเครื่องกับ บังกลาเทศ ไปแล้ว 1 เกม และเอาชนะไปได้ 3-0 เกมนี้ “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน วาง ธนีกานต์ แดงดา ทำเกมรุกร่วมกับ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน และ เสาวลักษ์ เพ็งงาม โดยมี ณัฐวดี ปร่ำนาค เป็นจอมทัพ
เริ่มเกมครึ่งแรกนาที 11 ชบาแก้ว นำ บังกลาเทศ 1-0 จากจังหวะที่ จิราภรณ์ มงคลดี แทงทะลุช่องให้ เสาวลักษ์ เพ็งงาม ได้หลุดเดี่ยวก่อนยิงเข้าไป และนาที 23 กาญจนาพร แสนคุณ ยกบอลให้ จิราภรณ์ มงคลดี ได้หลุดเดี่ยวก่อนกระดกข้ามหัวผู้รักษาประตู บังกลาเทศเข้าไปให้ ชบาแก้ว นำห่างเป็น 2-0
นาที 29 บังกลาเทศได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากลูกเตะมุม และเป็น ชัมซุนนาฮา ที่ได้โขกเบียดเสาสองเข้าไป แต่นาที 34 รีแอนน์ รัช จ่ายบอลให้ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ได้หลุดไปยิงสวนตัวของผู้รักษาประตู บังกลาเทศ เข้าไปให้ ชบาแก้ว นำห่างเป็น 3-1 และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาที 54 ทิชานันท์ สดชื่น วางบอลยาวให้ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ได้ยิงข้ามหัวประตูบังกลาเทศ เข้าไปเป็นประตูที่สองในเกมนี้ และช่วยให้ชบาแก้วนำห่าง 4-1 นาที 58 ไทยมาได้จุดโทษ จากจังหวะที่ จิราภรณ์ มงคลดี โดนทำฟาวล์ ก่อนที่จิราภรณ์ จะลุกขึ้นมาสังหารเองเป็นประตูที่สองในเกมนี้ให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 5-1 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทยเอาชนะ บังกลาเทศ ไป 5-1
สำหรับหลังจากนี้ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเก็บตัวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย ทีมฟุตบอลหญฺงไทย อยู่สายเดียวกับ กัมพูชา, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย