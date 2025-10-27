โค้ชหนึ่ง เช็กคิวชบาแก้วค้าแข้งต่างแดน ลุ้นสโมสรปล่อยตัวลุยศึกซีเกมส์
“โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวหลังการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปฏิทินฟีฟ่า เดย์ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเกมดังกล่าว ชบาแก้ว เอาชนะ บังกลาเทศ 5-1 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ระบุว่า เราทำได้ตามเป้าหมาย ก็คุยกับน้องว่าอยากชนะทั้ง 2 เกม เพระว่ามีผลเรื่องฟีฟ่า แรงกิ้ง และเป็นช่วงที่ทดสอบเรื่องตัวผู้เล่นด้วย ทุกคนปรับตัวได้ดี แต่ยังมีหลายอย่างต้องแก้ไขปรับปรุง ทั้งเรื่องการจบสกอร์ และการเล่นเกมรับในแต่ละแดน ที่ยังขาดรายละเอียด
“พอได้มีเกมระดับนานาชาติ ก็ได้เห็นข้อบกพร่อง ไปสู่ทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างซีเกมส์ ก็พยายามพัฒนาในจุดที่มองว่าเป็นปัญหา และแก้ไขไปเรื่อย รวมถึงเรื่องการเลือกตัวผู้เล่น ตอนนี้ก็เริ่มเช็กน้องๆ ที่มาจากต่างประเทศ ช่วงที่มาแข่งซีเกมส์ก็จะไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ บางสโมสรก็ได้คุยไปบ้างแล้ว ก็อยู่ที่การตัดสินใจของสโมสรว่าจะปล่อยนักกีฬามากี่คน ก็อยู่ระหว่างประสานงาน เราเองก็อยากได้ตัวน้องมาช่วย เราได้เห็นน้องที่ไปเล่นฟุตบอลอาชีพต่างประเทศ ก็มีการฝึกซ้อมและแข่งขันต่อเนื่อง และรักษาระดับความฟิต ประสบการณ์ในการแข่งขันก็มีมากว่าน้องที่ค้าแข้งในประเทศไทย” โค้ชหนึ่ง กล่าว
โค้ชหนึ่งกล่าวอีกว่า แผนงานหลังจากนี้ก็พยายามทำตามแผน คนที่ต้องกลับสโมสรก็ต้องกลับไป ส่วนคนที่อยู่ในไทยก็ซ้อม และจะมารวมกันอีกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน น้องก็จะกลับเข้ามา ก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับสโมสร ซึ่งสโมสรของน้องแต่ละคนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเรา ในซีเกมส์ต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยน้องมาในฟีฟ่าเดย์ รอบนี้ และช่วงซีเกมส์ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเช็กโปรแกรมของแต่ละสโมสรว่ามีความยากหรือหนักประมาณไหน ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
“ฝากขอบคุณแฟนบอลทีมชาติไทยที่ติดตามดูฟุตบอลหญิง น้องๆ ชุดนี้ก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ ก็พยายามทำให้เป็นทีมที่น่าติดตาม เล่นสนุก เป้าหมายของเราตอนนี้คือเหรียญทองซีเกมส์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญ”
สำหรับหลังจากนี้ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเก็บตัวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย ทีมฟุตบอลหญฺองไทย ยู่สายเดียวกับ กัมพูชา, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย