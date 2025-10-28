ทีมแข่ง DAMS Lucus Oil ดึง เจม-นันทวุฒิ ลุยซิ่งฟอร์มูล่า 3 ในปี 2026
ทีมแข่ง DAMS Lucas Oil ทีมแข่งชั้นนำจากฝรั่งเศส ประกาศเปิดตัว “เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับไทยวัย 19 ปี ร่วมทีมลงแข่งขัน FIA Formula 3 Championship หรือฟอร์มูล่า 3 ในฤดูกาลหน้า
โดยภายหลังทีมแข่ง DAMS Lucas Oil ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ โปรโมตนักขับไทยเป็น 1 ในรายชื่อที่จะเข้าร่วมการศึกฟอร์มูล่า 3 ฤดูกาลหน้า นันทวุฒิ เปิดเผยความรู้สึกว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ DAMS Lucas Oil ในการแข่งขัน F3 ฤดูกาลหน้า ขอขอบคุณทีมงานที่มอบโอกาสนี้ และแทบรอไม่ไหวที่จะได้เริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่“
ขณะที่ ชาร์ลส์ พิค อดีตนักขับเอฟวัน ซึ่งเป็นเจ้าของทีมเผยว่า “พวกเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับเจมเข้าสู่ครอบครัว DAMS Lucas Oil เขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยม และการทำงานอย่างหนักในฐานะนักแข่งดาวรุ่ง ทุกคนในทีมกำลังตั้งตารอการทำงานร่วมกับเขา และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในขณะที่เขาก็พร้อมเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขัน F3 ฤดูกาลหน้าแล้วเช่นกัน“
ทั้งนี้ ทีมแข่ง DAMS Lucas Oil ถือเป็นเป็นทีมแข่งรถชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส มีประสบการณ์ในการทำทีมแข่งขันรถยนต์ล้อเปิดมาอย่างโชกโชน ปัจจุบันส่งรถแข่งร่วมชิงชัยในระดับชิงแชมป์โลก ทั้งในศึกฟอร์มูล่า 2 และฟอร์มูล่า 3 และเคยมีนักขับที่ผ่านการขับให้กับทีม DAMS แล้วก้าวสู่ระดับฟอร์มูล่า วัน มาแล้ว แบบรุ่นสู่รุ่น อาทิ โรแมง โกรส์ฌอง, เควิน แม็คนุสเซ่น, ปิแอร์ แกสลี่ย์ และคาร์ลอส ซายน์ซ จูเนียร์
สำหรับ นันทวุฒิ เพิ่งจบฤดูกาลแข่งขัน ฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน แชมเปี้ยนชิพ บาย อัลปีน 2025 ด้วยการมี 24 คะแนนในตารางแชมเปียนชิป และทำผลงานในสนามสุดท้ายที่มอนซ่า อิตาลี ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคัมแบ๊กไล่จากอันดับ 22 ขึ้นมาจบอันดับที่ 8 ได้สำเร็จ ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักขับดาวรุ่งหัวใจสิงห์ได้รับโอกาสจากทีมแข่ง DAMS ร่วมทีมทดสอบรถฟอร์มูล่า 3 ในโปรแกรทดสอบรถอย่างเป็นทางการ ณ 3 สนามแข่งระดับโลก ทั้งเฆเรซ และบาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ในสเปน ต่อด้วยอิโมล่า ที่อิตาลี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดย นันทวุฒิ ภายใต้รถแข่งคันใหม่ ลงทดสอบร่วมกับเหล่านักขับดาวรุ่งหัวแถวของโลก 30 คน และสามารถทำเวลาต่อรอบดีที่สุดของตัวเองในการทดสอบวันที่ 2 ช่วงบ่ายที่สนามเฆเรซ ประเทศสเปน รั้งอันดับ 10 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 32.479 วินาที ก่อนที่ศึกฟอร์มูล่า 3 สนามแรกของปี 2026 จะเปิดฉากขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย ช่วงวันที่ 6-8 มีนาคมปีหน้า