สานมิตรภาพไทย-จีน! BYD ดันฟุตบอลเยาวชนข้ามพรมแดน ผ่านเวทีลูกหนังไทยลีก
BYD แบรนด์ยานยนต์พลังงานสะอาดระดับโลก และผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลไทย เดินหน้าขยายบทบาทด้านฟุตบอลในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยการนำทีมเยาวชนจากประเทศจีน “XiaoJiang U10” เดินทางมาฝึกซ้อม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเข้าร่วมการแข่งขัน “Asian Youth Champions Cup” ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568
การเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านฟุตบอล ผ่านการแข่งขันกับทีมไทยและการฝึกซ้อมกับโค้ชมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นเวทีสร้างมิตรภาพระหว่างชาติ และตอกย้ำบทบาทของ BYD ในการสนับสนุนฟุตบอลอย่างยั่งยืนในระดับเอเชีย
ไฮไลต์ของทริปเริ่มต้นในวันที่ 26 ตุลาคม เมื่อทีม XiaoJiang ได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก 1 คู่ระหว่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ ลำพูน วอริเออร์ ที่ทรู บีจี สเตเดียม พร้อมโอกาสพิเศษในการ พบปะพูดคุยกับนักเตะของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนจีนได้เห็นถึงพลังและบรรยากาศของฟุตบอลอาชีพไทยอย่างใกล้ชิด
ตลอดช่วงสัปดาห์ ทีม XiaoJiang จะลงฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Youth Champions Cup ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน โดยระหว่างทริปยังมีกำหนดเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์นิทรรศการของ BYD Thailand เพื่อเรียนรู้แนวคิดพลังสะอาดและนวัตกรรมของแบรนด์
การริเริ่มกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ BYD ในการเป็น “พลังขับเคลื่อนอนาคตฟุตบอลเอเชีย” ทั้งในด้านการพัฒนาเยาวชน กีฬา และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของแบรนด์ “ชาร์จพลังบอลไทย ชาร์จพลังชาติ”
BYD มุ่งมั่นที่จะใช้ “พลังสะอาด” ขับเคลื่อนวงการฟุตบอลให้เติบโตทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโครงการเพื่อเยาวชนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในอนาคตของเอเชีย