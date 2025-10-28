7 สมาคมกีฬาประกาศเป้าคว้า 22 ทองซีเกมส์ เอ็กซ์ตรีม ลั่นขอโกย 6 ทอง
มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 รอบ 3 อีก 7 สมาคมกีฬาประกาศความพร้อมและเป้าหมายคว้ารวม 24 เหรียญทอง แบ่งเป็น เอ็กซ์ตรีม ที่ขอโกย 6 ทอง ส่วนเจ็ตสกี-บิลเลียดและสนุกเกอร์-กีฬาทางน้ำ ตั้งธง 4 ทอง ด้าน มวยปล้ำ-ปีนหน้าผา-อีสปอร์ต วาง 2 เหรียญทองอย่างน้อย รวมมีตเดอะเพรส 3 หน 21 สมาคมประกาศเป้าหมายคว้าแล้ว 88 เหรียญทอง
นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหหมาก กรุงเทพฯ เมื่อ 28 ตุลาคม โดยรอบนี้มีผู้บริหารจาก 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ซึ่งก่อนงานแถลงข่าวจะเริ่มขึ้นได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 93 วินาที ซึ่งเท่ากับพระชนมพรรษาเมื่อเสด็จสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายพิชาญ ประยูรรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยปล้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มวยปล้ำจัดชิงชัย 12 เหรียญทอง นักกีฬาค่อนข้างพร้อม ซึ่งช่วงนี้สมาคมส่งนักกีฬา 10 คนไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ ยังส่งนักกีฬาหญิงตัวความหวังอีก 2 คน ไปเก็บตัวที่มองโกเลีย เป้าหมายคือ 2 เหรียญทอง จากรุ่นฟรีสไตล์หญิง 53 กก. กับ ฟรีสไตล์หญิง 51 กก. ส่วนรอบนี้มี 4 ชาติ ส่งเต็มที่ทุกรุ่น หนึ่งในนั้นคือ เวียดนามที่แข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตามสมาคมหวังว่าในประเภทหญิงจะสร้างผลงานให้ทีมไทย
นายพิชาญ ประยูรรัตน์ ซึ่งยังทำหน้าที่อุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ยังเผยอีกว่า ในกีฬาเอ็กซ์ตรีม ซึ่งเป็นในส่วนของเอ็กซ์ตรีมทางน้ำมีชิง 4 เหรียญทอง แบ่งเป็น วอเตอร์สกี, เวคบอร์ด, เวคเซิร์ฟ และเคเบิลเวคบอล โดยรวมสมาคมหวัง 3 เหรียญทอง จากเวคบอร์ด, เวคเซิร์ฟ และเคเบิลเวคบอล ซึ่งอินโดนีเซีย คือคู่แข่งสำคัญ
นายอภิชัตย์ รัตนิน อุปนายสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับเอ็กซ์ตรีม ในส่วนของทางบก มีชิงชัยประเภทสตรีท กับ ปาร์ค ชายและหญิง รวม 4 เหรียญทอง สมาคมคาดหวัง 3 เหรียญทอง คิดว่าประเภทสตรีทเราสู้กับอินโดนีเซียได้ และหวัง 1 ทอง ส่วนประเภทสตรีทหญิง เราคิดว่า “น้องเอสที” วารีรยา สุขเกษม จะคว้าเหรียญทองได้ ด้านประเภทปาร์ค หวัง 1 เหรียญทอง จากประเภทชาย ส่วนฝ่ายหญิงเราสู้เต็มที่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เคยแข่งขันมาก่อน ดังนั้นเบื้องต้นขอหวังมีเหรียญเป็นลำดับแรก
ด้านเลอลักษณ์ โสภณพานิช ผู้จัดการทีมปืนหน้าผาไทย จากสมาคมกีฬาปืนหน้าผาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปีนหน้าผาถือเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่ผ่านมานักกีฬาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น และมีส่งแข่งขันต่างประเทศอยู่ต่อเนื่อง รอบนี้มีชิงชัยรวม 6 เหรียญทอง จากสปีดชายและหญิง, ลีดชายและหญิง, โบเดอร์ลิงชายและหญิง โดยในอีเวนต์สปีดชาย อินโดนีเซีย ที่เป็นแชมป์โอลิมปิก โอกาสคว้าเหรียญทองของเราค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงหวังได้จากประเภทโบเดอร์ลิง และ ลีด ซึ่งทีมหวังว่าจะคว้าได้ 2 เหรียญทอง
นายเสริมศักดิ์ ชีพประกิต ผู้ช่วยผู้จัดการทีมเจ็ตสกีไทย ตัวแทนจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีชิงชัย 6 เหรียญทอง สมาคมคาดหวัง 4-5 เหรียญทอง สำหรับ 6 รุ่นที่มีแข่งขัน ประกอบด้วย เอ็นดูรานซ์, รันอเบาท์ สต็อก, รันอเบาท์ 1100 สต็อค, สกีจีพี, สกี 1500 สต็อค และรันอเบาท์ ลิมิเต็ด ไทยจะส่งนักกีฬา 12 คน รุ่นละ 2 คนซึ่งนักกีฬาของเราส่วนใหญ่เป็นชุดเดิมและฝีมือระดับโลก เป็นแชมป์โลและแชมป์ทวีปหลายคน แข่งและซ้อมอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าทุกคนจะมีเหรียญติดมือทุกคน และเชื่อว่าจะครองเจ้าอาเซียนสมัย 2
นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการชิงชัย 51 เหรียญทอง ใน 5 ประเภท สมาคมหวัง 4 เหรียญทอง จากว่ายน้ำ 3 เหรียญทอง และโปโลน้ำหญิง 1 เหรียญทอง ในส่วนของกีฬาว่ายน้ำ ประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน นักกีฬาเก่า อย่าง เจนจิรา ศรีสอาด, ต้นน้ำ กันตีมูล และ กมลชนก ขวัญเมือง ที่คว้าเหรียญทองคราวก่อน ยังคงเป็นตัวหลักในชุดนี้ โดยกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่วัดกันด้วยสถิติ ตัวเลขตอนนี้คนที่ผ่านเกณฑ์มีเหรียญรางวัลมีอยู่ 9 คน และมี 1 คนที่ผ่านเกณฑ์คว้าเหรียญทอง 1 คน ก็คือ กมลชนก ซึ่งในกลุ่มนี้สมาคมผลักดันนักกีฬาไปฝึกซ้อมและแข่งขันต่างประเทศเพื่อพัฒนาสถิติอย่างเต็มที่
“ส่วนโปโลน้ำหญิงไปซ้อมที่ฮังการี โดยชิงแชมป์เอเชียล่าสุดได้ที่ 4 ในระดับอาเซียนเราชนะคู่แข่งสำคัญ อย่าง สิงคโปร์ ได้ทั้งในรอบแรกและตัดเชือก ส่วนโปโลน้ำชาย เราได้ที่ 6 ในอาเซียน ยังเป็นรองสิงคโปร์อยู่ ด้านกระโดดน้ำ ที่ผ่านมาไปฝึกซ้อมที่จีน ชิง 4 เหรียญทอง มีหวังได้ 1 เหรียญทอง จากสปริงบอร์ด 1 เมตร หรือ 3 เมตร คู่แข่ง คือ มาเลเซีย ด้านระบำใต้น้ำ ชิง 3 เหรียญทอง มีลุ้นจากคู่ผสม ขณะที่ว่ายน้ำมาราธอน 10 กม. ชิง 3 เหรียญทอง อาจจะประเมินได้ไม่ชัดเจน เพราะการแข่งขึ้นอยู่กับกระแสลม กระแสน้ำ โดยรวมแอบหวังได้จาก กมลชนก ขวัญเมือง ส่วนฝ่ายชายเป็นรองเวียดนามค่อนข้างเยอะ อาจจะหวังเหรียญทองยากลำบากสักหน่อย”
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทีมบิลเลียดและสนุกเกอร์ค่อนข้างมีความพร้อม เพราะเก็บตัวมา 3 ปี ตั้งแต่ก่อนแข่งขันเอเชียนอินเดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมาก เพราะหวังจะสร้างผลงาน ภาพรวมสนุกเกอร์และบิลเลียด ชิงชัยรวม 10 เหรียญทอง แบ่งเป็น สนุกเกอร์ 8 เหรียญทอง และบิลเลียด 2 เหรียญทอง แต่ละรายการเรามีโอกาสได้เหรียญรางวัลถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่า 4 เหรียญทอง และอาจจะได้มากกว่านั้น
นายแสนพล อู่วิเชียร อุปนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อีสปอร์ต มีแข่ง 6 อีเวนต์ Mobile Legends: Bang Bang 2 เหรียญเหรียญทอง, Arena of Valor (RoV) 2 เหรียญทอง, EA FC Online 1 เหรียญทอง และ Free Fire 1 เหรียญทอง ความคาดหวังนั้น สมาคมเชื่อมั่นว่าจะได้ 2 เหรียญทอง จาก ROV ทีมและทีมชาย ซึ่งเราเป็นแชมป์เก่าด้วย ส่วนประเภทเกมอื่นๆถือว่าสูสีมากๆ เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งสำคัญ
ภายหลังจบการแถลงข่าว นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวและช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสรุปผล มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ในครั้งที่ 3 ว่า โดยหนนี้ทั้ง 7 สมาคมกีฬา ประกาศตั้งธงคว้ารวม 24 เหรียญทอง แบ่งเป็น มวยปล้ำ 2 เหรียญทอง, เอ็กซ์ตรีม 6 เหรียญทอง, ปีนหน้าผา 2 เหรียญทอง, เจ็ตสกี 4 เหรียญทอง, กีฬาทางน้ำ 4 เหรียญทอง, บิลเลียดและสนุกเกอร์ 4 เหรียญทอง, อีสปอร์ต 2 เหรียญทอง รวมมีตเดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ทั้ง 3 ครั้ง 21 สมาคมกีฬาที่เข้าร่วม ตั้งเป้ารวม 88 เหรียญทอง
สำหรับมีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 ห้องประชุม 222 โซนอี4-อี5 สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. โดยมี 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วม ประกอบด้วย เทควันโด ยูโด ปัญจักสีลัต คาราเต้ ยูยิตสุ คิกบ็อกซิ่ง