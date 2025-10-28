ศรร์วิศา ปราบนักหวดจีน 2 เซต ปวรปรัชญ์ ฉลุย 16 คน หวดไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60 ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง (32 คน) ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวาง 15 ของรายการ โชว์ฟอร์มนักหวดเจ้าถิ่น เอาชนะ ป่าน เจียหยู จากจีน ได้ 2 เซตรวด ซึ่งเซตแรกยื้อกันถึงไทเบรก ก่อนที่ ศรร์วิศา จะชนะด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 6-2 ศรร์วิศา เข้ารอบสาม หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ มิชก้า ซินแคลร์ โกเอนาดี มือวาง 1 จากอินโดนีเซีย ที่ชนะ ริดดี ชินเด จากอินเดีย 6-4, 6-3
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (32 คน) นักเทนนิสไทยพบกันเอง และเป็น ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี ในฐานะมือวาง 12 ของรายการ เป็นฝ่ายเอาชนะ ธรรมะ โคศิริ ได้ทั้ง 2 เซต ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 11-9 และ 6-4 ส่งผลให้ ปวรปรัชญ์ ผ่านเข้ารอบสาม หรือ 16 คนสุดท้าย รอพบผู้ชนะระหว่าง ลุค เจี๋ย ซีโห มือวาง 6 จากสิงคโปร์ กับ นิธินบารัท เคเอส จากอินเดีย
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ ชนะ ปารมี ทัดแก้ว (วาง 8) 6-3, 6-1 โชติรินทร์ แก้วก่า ชนะ เรอา อโรรา (อินเดีย) 6-1, 6-2 พิมพ์ลภัส ลิม (16) ชนะ ไลลา ลุยซา ทรูบ (สวิตเซอร์แลนด์) 7-5, 6-1
ปวีณอร นวลศรี แพ้ จาง ป๋อเจีย (3-จีน) 4-6, 2-6 ณัฐลียา ชาลินสกี้ (13) แพ้ มิลา โจวานอฟสกี้ (มาซิโดเนียเหนือ) 4-6, 2-6 พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล แพ้ ไค่ หนิง ชานยา อึ้ง (9-สิงคโปร์) 4-6, 1-6 จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ แพ้ เอมิลี่ เฉิน (6-ออสเตรเลีย) 6-7(4-7), 2-6
ริโอะ ฮิกาชิ แพ้ จาง เฉินหมิง (11-จีน) 1-6, 0-6 ธฤตา หงษ์หยก (4) แพ้ สวานิกา รอย (สหรัฐฯ) 2-6, 2-6 พิชญาภัค ศรีมุกข์ แพ้ เฉิน ชิงอิง (2-ไต้หวัน) 3-6, 3-6 จิณห์นิภา ตราชูวณิช แพ้ คริสติน่า โอเวอริน่า (14) 6-1, 4-6 และ 1-6