โกเมธ ลุยป้องกันแชมป์สมัยที่ 4 ศึกปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย ที่ญี่ปุ่น
“เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ นำทัพนักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายนนี้ พร้อมเตรียมป้องกันแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ติดต่อกัน ด้าน “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี ย้ำเตือนขอให้สู้อย่างเต็มที่ ต้องมีสมาธิและไม่ประมาทเด็ดขาด ด้าน มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ ผู้ฝึกสอน เผยหากโกเมธ ออกตัวได้เร็วก็มีโอกาสคว้าแชมป์สูง แต่คู่แข่งสำคัญเป็นนักปั่นญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 กับนักปั่นฟิลิปปินส์ ที่เคยเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ด้วยกัน
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมส่งนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ศกนี้ ที่ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ Continental Championships มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกสูงมาก ซึ่งจะมีผลต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในอนาคต
พล.อ.เดชา กล่าวว่า นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดย “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ ที่จะลงแข่งในรุ่นประชาชนชาย นอกจากนี้ก็มีรุ่นเยาวชนชาย 3 คน พุทธภูมิ นาคแป้น, รวิพล ภูนุช, กณวรรธน์ เชื้อทหาร / รุ่นประชาชนหญิง “ฟ้า” ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร / รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง เขมิกา ศรีโสภา, หทัยเพชร ใจสว่าง / รุ่นเยาวชนหญิง ปภาดา ครองโปร่ง, ปภิชญา ครองโปร่ง โดยมี มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ เป็นผู้ฝึกสอน, ส.ท.นนทกร อินทร์โคกสูง เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง เป็นช่างประจำทีม
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า โกเมธมีดีกรีเป็นแชมป์เอเชีย 3 สมัยซ้อน การไปแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่ 4 ซึ่งโกเมธต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่าง อาซูมิ นากาอิ นักปั่นเจ้าภาพญี่ปุ่น เจ้าของเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจวประเทศจีน รวมถึง แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ ที่เคยไปเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับโกเมธ อย่างไรก็ตาม ตนได้ให้โอวาทกับโกเมธไปว่าขอให้สู้อย่างเต็มที่ ทำสมาธิให้ดี และต้องไม่ประมาท โดยเฉพาะการออกตัวจะต้องออกตัวให้เร็วกว่าคู่แข่ง ซึ่งในการเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงที่ผ่านมา มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ ผู้ฝึกสอนก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องของโกเมธเรื่องการออกตัว จากที่ได้รับรายงานทราบว่าโกเมธมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ออกตัวได้เร็วกว่าเดิม
เสธ.หมึก กล่าวอีกว่า ด้านคะแนนอันดับโลก ล่าสุด โกเมธรั้งอันดับ 1 เอเชีย และอยู่อันดับ 37 ของโลก มี 660 คะแนน หากโกเมธสามารถป้องกันแชมป์ได้ก็จะได้แต้ม 300 คะแนน แต่คะแนนจากที่เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้ว 300 คะแนนก็จะหายไป เพราะ UCI จะคิดเฉพาะคะแนนสนามล่าสุด แต่ถ้าโกเมธได้อันดับ 2 ก็จะได้แค่ 258 คะแนน ทำให้คะแนนสะสมเดิมหายไป 42 คะแนน และถ้าโกเมธได้อันดับ 3 ก็จะได้เพียง 222 คะแนน เท่ากับลดลงไปอีก 78 คะแนน อย่างไรก็ตาม นักปั่นที่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียคือ เรียว ชิมาดะ ของญี่ปุ่น อยู่อันดับ 52 มี 445 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เอเชียคือ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ อยู่อันดับที่ 58 มี 406 คะแนน
“ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ หากโกเมธติดอันดับ 1 ใน 3 ก็ยังคงเป็นมือ 1 ของเอเชียต่อไป เพราะคะแนนสะสมค่อนข้างห่างจากอันดับ 2 และ 3 ขอเพียงอย่างเดียวอย่าเกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้คาดฝันเท่านั้น แต่เชื่อว่าโกเมธจะสู้คู่แข่งได้อย่างสมศักดิ์ศรี ผมขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจเชียร์โกเมธป้องกันแชมป์สมัยที่ 4 ให้ได้ และเชียร์นักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทยคนอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ขอขอบคุณครับ” พล.อ.เดชา กล่าว
ด้าน มร.ฮาร์วีย์ เครปส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า จากการฝึกซ้อมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โกเมธสามารถเพิ่มความเร็วการปั่นในแต่ละระดับได้อย่างน่าพอใจ และทำเวลาดีขึ้นเรื่อย ๆ และมีการออกตัวที่ดี ส่วนจะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับจังหวะในการออกตัวเป็นสำคัญ หากโกเมธออกตัวได้เร็วก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ เพราะความเร็วของโกเมธไม่ได้เป็นรองคู่แข่งเลย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาลงแข่ง 9 คนจาก 6 ชาติ คู่แข่งสำคัญก็เป็น เรียว ชิมาดะ ของญี่ปุ่น กับ แพทริค เบรน คู จากฟิลิปปินส์ ขอเพียงโกเมธชิงจังหวะการออกตัวได้ก่อนโอกาสในการคว้าแชมป์ก็มีสูง ส่วนสภาพร่างกายของนักกีฬามีความฟิต 100% และไม่มีใครบาดเจ็บ พร้อมลงแข่งขันทุกคน
ทั้งนี้ คณะนักกีฬาบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทย ได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย โดยออกจากสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 00.45 น. และถึงสนามบินนาโงย่า เวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง