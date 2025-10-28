เบสบอลสาวไทย แซงดับอินเดีย 6-3 คว้าชัยนัดแรก ศึกชิงแชมป์เอเชีย ที่จีน
การแข่งขัน “เบสบอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2025” ครั้งที่ 4 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน โดยมี 10 ชาติผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้าย โดยทีมสาวไทย อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับเจ้าภาพ จีน, อินเดีย, ฮ่องกง และไต้หวัน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ทีมเบสบอลสาวทีมชาติไทย ลงสนามนัดที่ 2 พบกับ อินเดีย ที่เคยเจอกันในรอบคัดเลือกที่ไทย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดย ทีมไทย แพ้ไป 5-6
สำหรับผลงานนัดแรกของทั้งสองทีมในรายการนี้ ทีมชาติไทย ประเดิมแพ้เจ้าภาพ จีน 2-19 ส่วน อินเดีย แพ้ ไชนีส ไทเป 0-10
การแข่งขันครั้งนี้ ในช่วง 6 อินนิ่งแรก ทีมสาวไทย ตกเป็นฝ่ายตามหลังทีมสาวโรตี อยู่ 0-3 รัน แต่ด้วยหัวใจนักสู้ของนักกีฬาไทย กลับมาทำสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดในอินนิ่งสุดท้าย ทำได้ถึง 6 รัน แซงเอาชนะ อินเดีย ไปด้วยสกอร์ 6-3 รัน ล้างแค้นได้สำเร็จ พร้อมเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงาม
พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนาม เปิดเผยว่า ต้องขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่สู้กันอย่างเต็มที่จนคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุด ส่วนนัดต่อไปจะพบกับไต้หวัน อยากให้ช่วยส่งกำลังใจให้สาวไทยคว้าชัยชนะ เพื่อลุ้นเป็น 6 ทีมในอันดับหัวตาราง
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะพบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น