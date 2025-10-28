กีฬา

เดอะตุ๊ก ลั่นหากช้างศึกร่วงเอเชี่ยนคัพ ขอลาออกสภาบอลไทย ยอมรับมีส่วนปลดอิชิอิ

“เดอะตุ๊ก” น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตตำนานแข้งทีมชาติไทยเจ้าของฉายา “เพชฌฆาตหน้าหยก” ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดใจผ่านช่องยูทูบ แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง หลังมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก พร้อมประกาศขอลาออกทันทีหากทีมชาติไทยตกรอบคัดเลือก ของการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027

น.อ.ปิยะพงษ์ ระบุว่า ไทม์มิ่งในการเปลี่ยนตัวโค้ชอาจดูไม่ค่อยดี ซึ่งตามหลักแล้วน่าจะปล่อยให้อิชิอิคุมให้จบเอเชี่ยนคัพ (อีก 2 เกม) ก่อน แต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงกุนซือ ตั้งแต่ที่เราไม่ได้แชมป์คิงส์คัพแล้ว แต่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่เป็นไปตามวิถีของฟุตบอล ในโลกใบนี้ก็ทำกัน เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สิ่งที่ไม่ธรรมชาติคือประชาชนชาวไทยรู้สึกคลางแคลงใจ

“วันนี้ผมมาพูดในฐานะอดีตนักบอลทีมชาติ และเป็นหนึ่งในสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ว่า จากวันนี้เป็นต้นไป ถ้าทีมชาติไทยตกรอบเอเชี่ยนคัพ ผมขออนุญาตลาออกจากการเป็นสภากรรมการ เพราะผมถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโค้ชในครั้งนี้ ผมเป็นลูกผู้ชายพอ”

เดอะตุ๊กกล่าวอีกว่า ในเมื่อตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกุนซือ แฟนบอลไทยอาจไม่ประทับใจในส่วนนี้ ก็มาวัดกันที่ผลงานของ แอนโธนี่ ฮัดสัน ว่า เขาจะทำได้ดีขนาดไหน ขออนุญาตปฏิญาณตนวันนี้เลยว่า ถ้าทีมชาติไทย ตกรอบเอเชี่ยนคัพ จะขอลาออกจากสภากรรมการในวันที่ทีมชาติไทยตกรอบเลย

