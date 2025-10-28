บัลลังก์ ไล่เตะหนุ่มโสมขาว ผงาดแชมป์โลกเทควันโด คนที่ 6 ของไทย
“หยู” บัลลังก์ ทัพทิมแดง นักเทควันโดชายทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลก 2025 เป็นคนที่ 6 ของไทย หลังเตะเอาชนะ ซอง ยู-ฮยอน จากเกาหลีใต้ ในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก รายการ อู๋ซี 2025 เวิลด์ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพส์ ที่เมืองอู๋ซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
การแข่งขันในรุ่น 68 กก.ชาย จาก บัลลังก์ ทับทิมแดงง ลงแข่งรอบแรก (64 คน) ชนะ นาจิมัลดิน บีร์ซีก จากลิเบีย 2-0 ยก จากนั้นรอบ 32 คน ชนะ ซาเวียร์ มิโคลอฟสกี จากออสเตรเลีย 2-0 ยก
เข้าสู่รอบ 16 คน ชนะ ดามี ชูเลนอฟ จากคาซัคสถาน 2-0 ยก, รอบก่อนรองชนะเลิศ ชนะ มูฮามาดู มานซูร์ โล จากเซเนกัล 1-0 ยก รอบรองชนะเลิศ ชนะ มาติยา เครป จากโครเอเชีย 2-0 ยก
ในรอบชิงชนะเลิศ บัลลังก์ระเบิดฟอร์มเตะชนะ ซอง ยู-ฮยอน จากเกาหลีใต้ 2-0 ยก สกอร์ 10-5 และ 7-1 ส่งผลให้บัลลังก์คว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกไปครอง
ทั้งนี้ เป็นการคว้าแชมป์โลกครั้งแรกของบัลลังก์ ทัพทิมแดง นับเป็นนักกีฬาเทควันโดของไทยคนที่ 6 ที่สามารถแชมป์โลก และเป็นแชมป์โลกครั้งที่ 7 ของไทย
สำหรับนักกีฬาไทยที่คว้าแชมป์โลก ประกอบด้วย
ปี 2025 บัลลังก์ ทับทิมแดง รุ่น 68 กก.ชาย
ปี 2019 พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่น 49 .ก.หญิง และพรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก.หญิง
ปี 2015 พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 46 กก.หญิง
ปี 2013 ชนาธิป ซ้อนขำ รุ่น 49 กก.หญิง
ปี 2011 ชัชวาล ขาวละออ รุ่น 54 กก.ชาย และรังสิยา นิสัยสม รุ่น 62 กก.หญิง