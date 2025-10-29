อลอนโซ่ ปลุกขวัญโต๊ะเล็ก U16 เชิดหน้าบู๊อุซเบฯ ชิงทองแดง เอเชี่ยนยูธเกมส์
หลังเกมฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี พ่ายแพ้ยับเยินให้กับ อัฟกานิสถาน 1-9 ในการแข่งขันฟุตซอลชาย มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดสุดท้าย ที่สนามคาลิฟา สปอร์ตส์ ซิตี้ ฮอลล์ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อคทนวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา
เกมนี้ทีมชาติไทย นำก่อนจาก เจนสัน สยาม จาคอบส์ นาทีที่ 1 ก่อนที่ อัฟกานิสถานจะได้ 9 ประตูรวดจาก นราวิชญ์ ศรีสุวรรณ นาทีที่ 5 (ทำเข้าประตูตัวเอง), โมฮัมหมัด อัคบารี นาทีที่ 7, อับบาส เฮย์ดารี นาทีที่ 7, อับบาส เฮย์ดารี นาทีที่ 7, ฮัมซา กอเซมี นาทีที่ 12, อาลี อาห์มาดี นาทีที่ 16, อาลี อาห์มาดี นาทีที่ 24, อาลี อาห์มาดี นาทีที่ 36 และโมฮัมหมัด นาอีม รอห์มัดซาดา นาทีที่39 ทำให้ อัฟกานิสถาน จะเข้าไปชิงเหรียญทองกับ อิหร่าน ส่วน ทีมชาติไทย ไปชิงเหรียญทองแดงกับ อุซเบกิสถาน
เอลอย อลอนโซ่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เปิดเผยว่า เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราเจอกับปัญหาแบบเดิม เหมือนกับตอนที่พบคีร์กีซสถาน เพราะเพียงแค่ผ่านไป 5 นาทีของเกม เราก็โดนทำฟาวล์ครบ 5 ครั้งแล้ว และเมื่อเกมผ่านไปเพียง 7 นาที เราก็ต้องเสียผู้เล่นไปถึง 2 คน คนแรกต้องถูกหามออกจากสนามด้วยเปล เพราะบาดเจ็บจนไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้ ส่วนอีกคนก็ต้องใช้รถเข็นออกจากสนามในเวลาต่อมา และแม้ว่าเราจะมีผู้เล่นบาดเจ็บถึงสองคน แต่ในครึ่งแรกเราก็ยังต้องเสียจุดโทษระยะ 10 เมตรถึง 3 ครั้ง
“เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เวลาที่เราลงสนามเจอกับทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีจากชาติอื่น เราสามารถเล่นได้อย่างสูสี ต่อกรได้แบบเท่าเทียมกับทุกทีม แต่เมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่ ผิดปกติ หรือไม่ปกติ แบบนี้ มันยากมากจริงๆ ที่จะต่อสู้ได้อย่างยุติธรรม เพราะมันไม่ใช่การแข่งขันที่อยู่ในเงื่อนไขที่เท่ากัน”
เอลอย อลอนโซ่ กล่าวอีกว่า ตอนนี้สิ่งที่ตนอยากบอกกับลูกทีมคือ เราต้องเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง ต้องให้กำลังใจกันและกัน ต้องช่วยกันสร้างพลังบวกในทีม และโฟกัสไปที่เกมต่อไป ซึ่งเป็นเกมสำคัญที่เรามีความท้าทายที่สวยงาม รออยู่ คือการคว้าเหรียญทองแดงกลับไปให้ประเทศไทย
“นี่คือช่วงเวลาที่เราต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เราได้สร้างทีมที่เป็นเหมือนครอบครัวจริงๆ ที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ และในเกมกับอุซเบกิสถาน เราจะทุ่มเทเต็มที่ 100% เพื่อต่อสู้เพื่อเหรียญรางวัล และเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคน ทั้งที่อยู่ที่นี่ในบาห์เรน และที่กำลังส่งแรงใจเชียร์เราจากประเทศไทย”
สำหรับทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย U16 จะลงสนามชิงเหรียญทองแดงกับ ทีมชาติอุซเบกิสถาน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00น. (ตามเวลาไทย) ที่สนามคาลิฟา สปอร์ตส์ ซิตี้ ฮอลล์l ประเทศบาห์เรน ถ่ายทอดสดทางแอพพลิเคชัน 12th Club รับชมฟรี