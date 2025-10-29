กองทุนกีฬา จัดสัมมนาแนวทาง-เปิดตัวระบบคำขอ ยกระดับสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานและระบบคำขอของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และเปิดตัวระบบคำขอออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมแถลงนโยบายพัฒนากีฬาไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขับเคลื่อนนโยบาย “กีฬาคือพลังแห่งชาติ” มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกีฬาไทยในทุกมิติ ทั้งด้านนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนงบประมาณ โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้การกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมทั้งผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยที่โรงแรมแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการใช้งานระบบคำขอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (Workshop) เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการพัฒนากีฬา และเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารงบประมาณแก่สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พร้อมแถลงนโยบาย “กีฬาคือพลังแห่งชาติ”
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบ การสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและระดับจังหวัดได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางทิศทางร่วมกัน เพื่อสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านกีฬาในระดับประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังได้เปิดตัวระบบคำขอรูปแบบใหม่ ภายใต้นโยบาย
“Digital Goverment” เพื่อยกระดับสู่ “กองทุนดิจิทัลเต็มรูปแบบ” ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอ ติดตามสถานะ และรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดภาระเอกสาร และขั้นตอนซ้ำซ้อน เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ ระบบใหม่นี้จะช่วยให้การบริหารงบประมาณของภาครัฐมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตอบโจทย์ความต้องการของวงการกีฬาได้ตรงจุดมากขึ้น
สำหรับการจัดสัมมนาและเวิร์กชอปตลอด 2 วัน มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกรอกข้อมูลคำขอและรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนแนวทาง พัฒนาบุคลากร นักกีฬา และองค์ความรู้ด้านกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า เราคาดหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬาที่เข้มแข็ง เข้าใจแนวทางการบริหารโครงการอย่างมีระบบ ใช้งบประมาณอย่าง คุ้มค่าและโปร่งใส เพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากร และองค์กรกีฬาอย่างยั่งยืน พร้อมเป้าหมายสำคัญในการยกระดับกีฬาไทยสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งหัวใจของการพัฒนาคือการสร้างระบบนิเวศกีฬาที่มีมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ สนับสนุนอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง
“สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลก และทำให้กีฬาเป็นหนึ่งในกลไกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชาติ ขอให้มองเวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบ กีฬาไทย ร่วมมือกันสร้างความโปร่งใส ความเข้มแข็ง และอนาคตกีฬาไทยที่มั่นคงและยั่งยืน” นายอรรถกร กล่าว
สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการนโยบายภาครัฐ เพื่อผลักดันให้ “กีฬาไทย” ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ และต่อยอดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริง