กนิษฐา คว้าเงินประเดิมเหรียญแรกทัพยกเหล็กไทย ในศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์
เหรียญมาแล้วจ้า! “กนิษฐา แซ่ตั๊ง” คว้าเหรียญเงิน ท่าสแนทช์ รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน นับเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีมยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันครั้งนี้
การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อช่วงดึกวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ทีมจอมพลังไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจาก กนิษฐา แซ่ตั๊ง รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ
ผลปรากฏว่า ท่าสแนทช์ กนิษฐา เรียกเหล็ก 81, 84 และ 86 กิโลกรัม ยกผ่านไปได้ทั้งหมดตามลำดับ สถิติอยู่ที่ 86 กิโลกรัม คว้าเหรียญเงินมาครอง นับเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีมยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนเหรียญทองเป็นของ มาร์โจนา อับดูมูตาโลวา จากอุซเบกิสถาน สถิติ 88 กิโลกรัม และเหรียญทองแดง ซินยี จาง จากจีน สถิติ 83 กิโลกรัม
ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก กนิษฐา ครั้งแรกเรียกเหล็ก 100 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน แม้จะพยายามออกมาแก้ตัวในการยกครั้งที่ 2 แต่ทำไม่สำเร็จ จากนั้นในการยกครั้งที่ 3 ขยับเหล็กเป็น 101 กิโลกรัม ยกไม่ผ่านเช่นเดิม ทำให้ไม่มีสถิติในท่านี้ ส่วนเหรียญทอง เป็นของ มาร์โจนา อับดูมูตาโลวา จากอุซเบกิสถาน สถิติ 111 กิโลกรัม, เหรียญเงิน ซินยี จาง จากจีน สถิติ 110 กิโลกรัม และเหรียญทองแดง เบริคบอล นูร์ซีเชีย จากคาซัคสถาน 101 กิโลกรัม
สำหรับทีมไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันคนสุดท้าย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 รุ่น 79 กิโลกรัมชาย กลุ่มเอ นายชุติพันธ์ ทรัพย์ถมมา เวลา 16.00 น. (20.00 น. เวลาไทย)