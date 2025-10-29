นรา ยูไนเต็ด โดนทั้งปรับและแบน เซ่นเหตุการณ์ทำร้าย-ปิดล้อมผู้ตัดสิน
“กอและพิฆาต” นรา ยูไนเต็ด ทีมในระดับฟุตบอลไทยลีก 3 โซนภาคใต้ เจอโทษทั้งปรับและแบน หลังเกมเปิดบ้านแพ้ สตูล เอฟซี 0-1 ในเมืองไทย คัพ รอบคัดเลือก ทำร้ายรวมถึงปิดล้อมผู้ตัดสิน
นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ฟุตบอลอาชีพของไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเกมรายการเมืองไทย คัพ ระหว่าง นรา ยูไนเต็ด เปิดบ้านแพ้ให้กับ พีที สตูล เอฟซี 0-1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
เหตุการณ์ที่ 1 เวลา 18.03 น. หลังจาก นายพรศักดิ์ ปักสัน (ผู้ตัดสิน) เป่าจบเกม ทีมงานผู้ตัดสินเดินจากกลางสนามเพื่อเข้ามาในห้องพักผู้ตัดสิน ได้มี นายวสัณห์ สังขพันธุ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนรา ยูไนเต็ด ตาม Official List ลำดับที่ 1 เดินเข้ามาหาผู้ตัดสินและทีมงานผู้ตัดสินในสนามแล้วจับมือผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และใช้วาจาไม่สุภาพด่าผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยคำหยาบคาย ประมาณ 4-5 ครั้ง เนื่องจากไม่พอใจคำตัดสินของผู้ตัดสินในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในสนาม ผู้ตัดสินและทีมงานผู้ตัดสินได้ยินชัดเจน
เหตุการณ์ที่ 2 ต่อมาเวลาประมาณ 18.05 น. ก่อนที่ทีมงานผู้ตัดสินจะออกจากสนาม (ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ 1) เพื่อเข้าห้องพักผู้ตัดสิน ได้มีกองเชียร์นรา ที่อยู่บนอัฒจันทร์หลัก ด้านหลังม้านั่งสำรองของนักกีฬาทีมเยือน ได้ปาขวดน้ำลงไปในสนาม เนื่องจากไม่พอใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมพีที สตูล ยืนยันว่าผู้กระทำผิดคือกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด เนื่องจากสอบถามในที่ประชุมแล้ว ผู้จัดการทีมนรา ยูไนเต็ด แจ้งว่าอัฒจันทร์หลักไม่มีกองเชียร์ทีมเยือน และสังเกตเสื้อที่ใส่คือเสื้อเชียร์ของนรา ยูไนเต็ด
เหตุการณ์ที่ 3 เวลาประมาณ 18.08 น. ก่อนทีมงานผู้ตัดสินจะเดินออกจากสนามเพื่อเดินทางเข้าอุโมงค์ได้มีนายอาลีฟ เปาะจิ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนรา ยูไนเต็ด เดินเข้าหาผู้ตัดสินและใช้วิทยุสื่อสารตีศีรษะผู้ตัดสิน
เหตุการณ์ที่ 4 เวลาประมาณ 18.15 น. นายมะตอฮา ส้าหย้อ ผู้ตัดสินที่ 4 กำลังเดินเข้าไปห้องพักผู้ตัดสินระหว่างอุโมงค์จะขึ้นบันไดชั้น 2 ของอัฒจันทร์ได้มีกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด สาดน้ำใส่ผู้ตัดสินที่ 4 โดนบริเวณใบหน้า
เหตุการณ์ที่ 5 เวลาประมาณ 18.16 น. นายสุวิทย์ แก้วรอด ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 กำลังเดินเข้าอุโมงค์เพื่อเข้าห้องพักผู้ตัดสิน ได้ถูกกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด ทำร้ายร่างกายจากข้างหลัง โดยการเตะเข้าไปบริเวณต้นขาด้านหลังเหนือหัวเข่าจำนวน 2 ครั้ง และโดนปาขวดน้ำที่มีน้ำอยู่เข้าบริเวณศีรษะ จำนวน 1 ครั้ง
เหตุการณ์ที่ 6 เวลาประมาณ 18.16 น. ทีมงานผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยและตำรวจพาผู้ตัดสินเดินเข้าอุโมงค์เพื่อเข้าห้องพักผู้ตัดสิน ได้มีกองเชียร์นรา ยูไนเต็ดปาขวดน้ำใส่ศีรษะผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 ก่อนจะเข้าอุโมงค์ หลังจากนั้นผู้ควบคุมการแข่งขันได้สอบถามทีมงานผู้ตัดสินทั้งหมดมีทีมงานท่านใดอีกไหมที่ถูกกระทำ ผู้ตัดสินตอบว่า ก่อนจะขึ้นบันไดชั้น 2 ได้มีกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด ต่อยเข้าที่ตาและใบหน้าของผู้ตัดสินด้านขวาได้รับบาดเจ็บและมีรอยช้ำ ตาแดง
เหตุการณ์ที่ 7 เวลาประมาณ 18.30 น. ทีมงานผู้ตัดสิน ผู้ประเมินผู้ตัดสิน และผู้ควบคุมการแข่งขันพูดคุยเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเขียนรายงานได้เห็นท่าทีไม่ปลอดภัยเนื่องจากห้องผู้ตัดสินล็อกประตูไม่ได้ ผู้ควบคุมการแข่งขันได้แจ้งผู้ประเมินผู้ตัดสินและทีมงานผู้ตัดสินทุกท่านเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ในห้องผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อความปลอดภัย และได้โทรหานายอับดุลรอมาน เบ็ญฮัมซี ผู้จัดการทีมนรา ยูไนเต็ด ว่ามีกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด ดักรอด้านล่างอัฒจันทร์ประตูทางออก ตั้งแต่เวลา 18.30 น. จนถึง เวลา 19.50 น.
ช่วงเวลา 18.30-19.50 น. ผู้ควบคุมการแข่งขันได้ปรึกษาหารือกับนายอับดุลรอมาน เบ็ญฮัมซี เพื่อหาแนวทางให้กองเชียร์ออกจากบริเวณหน้าประตูทางออกเพื่อให้ทีมงานผู้ตัดสิน ผู้ประเมินผู้ตัดสิน และผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้ออกจากสนามเพื่อกลับบ้าน แต่กองเชียร์บางส่วนไม่ยอมให้ผู้ตัดสินออกจากห้องพักผู้ควบคุมการแข่งขัน และกองเชียร์ตะโกนให้ผู้ตัดสินชี้แจงยอมรับผิดต่อกองเชียร์
จนถึงเวลา 19.55 น. ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 7-8 นาย มาพูดคุยในห้องผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อวางแผนในการออกจากบริเวณสนาม และห้องพัก ผู้ควบคุมการแข่งขันได้พูดคุยตกลงให้ผู้ตัดสินขึ้นรถตำรวจออกจากสนามและให้ตำรวจขับรถผู้ตัดสินไปส่งครึ่งทาง 10 กิโล และทีมงานเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย เวลาจบการแข่งขัน 18.03 น. เวลาที่เดินทางออกจากสนาม 19.55 น. รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 58 นาที
ผลพิจารณาโทษ
กรณีที่ 1 ลงโทษนายวสัณห์ สังขพันธุ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนรา ยูไนเต็ด ด่าด้วยคำหยาบคาย ถูกพักการทําหน้าที่ 4 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท
กรณีที่ 2 ลงโทษ นายอาลีฟ เปาะจิ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนรา ยูไนเต็ด เจตนาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ถูกพักการทำหน้าที่ 12 นัด และปรับเงิน 40,000 บาท
กรณีที่ 3 ลงโทษกองเชียร์รา ยูไนเต็ด ขว้างปาวัสดุใดๆ ลงไปในสนามแข่งขันปรับเงิน 20,000 บาท
กรณีที่ 4 ลงโทษกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด ขว้างปาวัสดุใดๆ ลงไปในสนามแข่งขัน ปรับเงิน 20,000 บาท
กรณีที่ 5 ลงโทษกองเชียร์สโมสรนรา ยูไนเต็ด ทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.9 ปรับเงิน 50,000 บาท แต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเมืองไทย คัพ (รอบคัดเลือก) จึงลงโทษปรับหนึ่งในสาม ปรับเงิน 16,666 บาท
กรณีที่ 6 ลงโทษนรา ยูไนเต็ด บกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย เรื่องการตรวจค้นห้ามนำขวดน้ำเข้าสนามแข่งขัน ลงโทษปรับเงิน 16,666 บาท
กรณีที่ 7 ลงโทษกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือบาดเจ็บสาหัส ปรับเงิน 33,333 บาท และชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่มีการเรียกร้องมา (หากมี)
กรณีที่ 8 ลงโทษนรา ยูไนเต็ด บกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย ไม่สามารถป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นภาพลต่อการแข่งขัน ปรับเงิน 33,333 บาท และห้ามเล่นทีมเหย้า 1 นัด ห้ามกองเชียร์เข้าเกม
กรณีที่ 9 ลงโทษกองเชียร์นรา ยูไนเต็ด ขัดขวางรุมล้อมและคุกคามเจ้าหน้าที่การแข่งขันในสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงิน 20,000 บาท
กรณีที่ 10 ลงโทษนรา ยูไนเต็ด ไม่จัดหน่วยรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การแข่งขัน หรือไม่ควบคุมบุคคลใด จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่การแข่งขันถูกรุมล้อม ปรับเงิน 10,000 บาท และห้ามใช้สถานที่จัดการแข่งขันทีมเหย้า 1 นัด และห้ามกองเชียร์ชมเกม
กรณีที่ 11 ลงโทษนรา ยูไนเต็ด บกพร่องด้านงานรักษาความปลอดภัย ปล่อยให้มีการขัดขวางรุมล้อมและคุกคามเจ้าหน้าที่การแข่งขันในสถานที่จัดการแข่งขันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่การแข่งขันตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย และไม่สามารถออกจากสถานที่จัดการแข่งขันได้เป็นเวลานานเกินกว่า 1 ชั่วโมง ปรับเงิน 16,666 บาท