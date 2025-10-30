ธรรมนัส ถกบอร์ดกกท. ตั้งอนุกก. รับเรื่องร้องทุกข์นักกีฬา-สมาคมฯ เตรียมพร้อมจัดซีเกมส์ ลดโทนพิธีเปิดให้เหมาะสม

ธรรมนัส ถกบอร์ดกกท. สั่งตั้งอนุกก. รับเรื่องร้องทุกข์นักกีฬา-สมาคมฯ เตรียมพร้อมจัดซีเกมส์ ลดโทนพิธีเปิดให้เหมาะสม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 8/2568
น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเกือบพร้อมสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการได้มีการตรวจสนามกีฬาต่างๆ โดยยังมีจุดที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งทุกอย่างจะเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ในส่วนของพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั้น พิธีและกำหนดการยังเป็นเช่นเดิม แต่จะมีการลดโทนในเรื่องของแสง สี เสียง และการแสดงลง จะเน้นถึงการน้อมรำลึก ซึ่งที่ประชุมยังได้เน้นย้ำให้การแสดงต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากที่สุด
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่จะจัดขึ้นในปี 2569 กับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมต่าง ๆ ทั้งการเตรียมนักกีฬา สถานที่ฝึกซ้อม รวมถึงการถ่ายทอดสดให้กับประชาชนได้ร่วมรับชม เนื่องจากกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นกีฬาระดับทวีปที่ต้องให้ความสำคัญ หากไม่มีการเตรียมการตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือวางแผนให้ชัดเจนอาจจะเกิดปัญหาตามมาให้ต้องเร่งแก้แบบกระชั้นชิดเหมือนหลายกรณีที่ผ่านมา ส่วนการจัดการแข่งขัน MotoGP ที่ประเทศไทย ขอให้เร่งดำเนินการข้อติดขัดต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยการต่อลิขสิทธิ์การจัดแข่งขันอีก 5 ปีนั้น ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งที่ผ่านมาการจัดการแข่งขันในแต่ละปีมีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หากต่อสัญญา และจัดการแข่งขันต่อ ต้องมีตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนให้กับประชาชนได้รับทราบถึงความคุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อ
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวอีกว่า ต่อกรณีที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนจากนักกีฬา สมาคมกีฬา เจ้าหน้าที่ในองค์กรกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งภายในวงการกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีจำนวนมาก รองนายกรัฐมนตรีเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์วงการกีฬาไทย รวมถึงความเชื่อมั่นของสาธารณชน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ จึงให้เร่งดำเนินการ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เละบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา โดยมีนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นประธาน โดยมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนต่าง ๆ และสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ความเห็นแล้วรายงานผลให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป