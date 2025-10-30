กรมพลศึกษา เรียกทัพนักเรียนไทยเก็บตัวก่อนลุยศึกอาเซียนสกูลเกมส์ 2025 ที่บรูไน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กรมพลศึกษา เรียกตัวนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมนักเรียนไทย จำนวน 12 คน เข้ารายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน 2015 ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2568 ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
นอกจากนี้ ยังได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอีก 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เนตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ปันจักสีลัต ว่ายน้ำและวูซู โดยนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยทุกคน จะเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม-18 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบการฝึกซ้อม การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ก่อนที่จะออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568