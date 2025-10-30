มาดามแป้ง รุดขอโทษ ทูตเวียดนาม ใช้ธงชาติผิด ในพิธีจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม นางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือ “มาดามแป้ง” นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าพบ นายฝั่ม เหวียต หุ่ง (H.E. Mr. Pham Viet Hung) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่อมอบแจกันดอกไม้ แทนคำขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้ง ต่อสมาคมฟุตบอลเวียดนาม และ ประชาชนชาวเวียดนาม เนื่องจากมีการใช้สัญลักษณ์ธงชาติเวียดนามผิด ในพิธีจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568
นางนวลพรรณ กล่าวว่า ได้เข้าพบครั้งนี้ด้วยความเข้าใจถึงความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนชาวเวียดนาม ถึงเหตุการณ์ ความผิดพลาดดังกล่าว ที่ผ่านมา สมาคมฯ ตระหนัก ให้ความเคารพ และ ให้ความสำคัญในเรื่องธงชาติมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์สำคัญ สื่อถึงศักดิ์ศรี , เกียรติภูมิ ของชาติ ตนหวังว่าประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัย และ เข้าใจใน ความผิดพลาด ที่ไม่ ได้ตั้งใจและ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในครั้งนี้
ขณะที่ นายฝั่ม เหวียต หุ่ง (H.E. Mr. Pham Viet Hung) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้ขอบคุณ “มาดามแป้ง” ที่แสดงความจริงใจในการขอโทษและแก้ไขข้อผิดพลาด ตั้งแต่เกิดเหตุขึ้น ทั้งการส่งหนังสือขอโทษต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน รวมถึงยังมอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เดินทางไปขอโทษต่อประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม ด้วยตนเองในวันรุ่งขึ้น ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พร้อมยืนยันว่าเข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และ เป็นความผิดพลาดจากผู้จัดงาน (Organize)
ทั้งนี้ ไทย และ เวียดนาม เพิ่งยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ ความร่วมมือระดับประชาชนและการท่องเที่ยว ที่สำคัญ ในปี 2026 ไทย และ เวียดนาม กำลังจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตอีกด้วย