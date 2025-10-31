กีฬา

ส.ฟุตบอล แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ย้ายสนามบอลชายซีเกมส์ จากสงขลาเตะราชมังฯ

จากกรณีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีมติเลื่อนสนามของการแข่งขันฟุตบอลชาย  ในกลุ่มเอของทีมชาติไทย ซึ่งประกอบด้วย ไทย, กัมพูชา และติมอร์เลสเต โดยย้ายจากสนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา มาแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ให้เหตุผลว่า สาเหตุที่ย้ายสนามแข่งขัน เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากสนามราชมังฯ ซึ่งเป็นสนามจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน จึงทำให้มีการจัดการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด

เกี่ยวกับกรณีนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาชี้แจงว่า การย้ายสนามเป็นมติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นมติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

“อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้แทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายสนามแข่งขัน”

 

