กรมพลศึกษา จับมือสถาบันคุณวุฒิฯ ลงนามร่วมพัฒนาวิชาชีพทางการกีฬา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ลานกิจกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณฐา จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพลศึกษา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องการบูรณาการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพการกีฬาด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, ดร.สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา และ ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงาน
กรมพลศึกษา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการบูรณาการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพการกีฬาด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการกีฬาได้รับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ แลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมและการรับรองบุคลากรในสาขาวิชาชีพการกีฬา และร่วมกันสร้างการรับรู้และการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการกีฬาได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนข้อมูลแนวทางและกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการกีฬา ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานตามที่กรมพลศึกษา และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดร่วมกัน สร้างการรับรู้และยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน