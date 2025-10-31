โชติรินทร์-ธรรม์ 2 ดาวรุ่งไทยเข้าชิง! ลุ้นแชมป์ในบ้านหวดไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์
2 นักหวดดาวรุ่งไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60 สัปดาห์ที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ “น้องเบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า วัย 15 ปี มือวาง 10 ของรายการ มือ 1036 เยาวชนโลก เล่นได้ดี เอาชนะ จาง เฉินหมิง มือวาง 11 จากจีน วัย 16 ปี มือ 1189 เยาวชนโลก 2 เซตรวด 6-3, 6-4
โชติรินทร์ ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะชิงแชมป์กับ เอมิลี่ เฉิน วัย 15 ปี มือวาง 6 จากออสเตรเลีย มือ 785 เยาวชนโลก ที่ตัดเชือกชนะ มิชก้า ซินแคลร์ โกเอนาดี มือวาง 1 จากอินโดนีเซีย มือ 406 เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-4, 7-6(4) โดยสัปดาห์ที่แล้ว เอมิลี่ เฉิน ได้รองแชมป์
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ “น้องไพน์” ธรรม์ พันธราธร ดาวรุ่งวัย 15 ปี มือวาง 5 มือ 552 เยาวชนโลก แข่งขันกับ ฮาร์ อาบีร์ เซคอน วัย 15 ปี มือวาง 2 จากออสเตรเลีย มือ 472 เยาวชนโลก และต้องตัดสินด้วยเซตสาม ซึ่งเป็น ธรรม์ ที่เฉือนชนะ 2-1 เซต 6-3, 2-6 และ 6-4
ธรรม์ จะชิงแชมป์ชายเดี่ยวกับ ราฟาเลนติโน อาลี ดา คอสตา วัย 15 ปี มือวาง 7 จากอินโดนีเซีย มือ 722 เยาวชนโลก ดีกรีแชมป์สัปดาห์ที่แล้ว และสัปดาห์นี้ตัดเชือกชนะ หวง เจียน มือวาง 8 จากจีน มือ 746 เยาวชนโลก 2-1 เซต 3-6, 6-2 และ 6-1
จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทคู่ โดย พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่นักกีฬา
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ โรมัน คัลปิน กับ เฉิน ควน ถิง จากไต้หวัน คู่มือวาง 3 ชนะ ลุค เจี๋ย ซีโห จากสิงคโปร์ กับ ฮาร์ อาบีร์ เซคอน จากออสเตรเลีย คู่มือวาง 2 ของรายการ 2-0 เซต 7-5, 6-3 โดยคู่ที่คว้าชัยชนะ ซึ่งได้แชมป์ รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 11.25 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 6.75 คะแนน
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ เฉิน ชิง อิง จากไต้หวัน กับ ดาเนียลลา คลารา ซูร์ยาปรานาตา จากอินโดนีเซีย คู่มือวาง 2 ชนะ มิสกา ซินแคลร์ โกเอนาดี จากอินโดนีเซีย กับ จาง เฉินหมิง จากจีน คู่มือวาง 4 ของรายการ 2-1 เซต 1-6, 7-5 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-7 สำหรับคู่ชนะ ซึ่งได้แชมป์ รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 11.25 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 6.75 คะแนน