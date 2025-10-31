สู้สุดใจ! ทีมเบสบอลสาวไทย แพ้อินโดนีเซีย ส่งท้ายคว้าที่ 8 เอเชีย
ทีมเบสบอลสาวไทย สู้สุดใจก่อนแพ้ให้กับ อินโดนีเซีย ส่งท้าย 10-16 รัน คว้าอันดับ 8 ในศึกเบสบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
การแข่งขันเบสบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ทีมเบสบอลหญิงทีมชาติไทย ลงแข่งขันรอบจัดอันดับ 7-8 พบกับ อินโดนีเซีย คู่ปรับในอาเซียน
ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา ทีมเบสบอลสาวไทย ชนะ 1 แพ้ 3 จบอันดับ 4 ของกลุ่มเอ เช่นเดียวกับ อินโดนีเซีย ที่ชนะ 1 แพ้ 3 จบอันดับ 4 ของกลุ่มบี ทำให้มาเจอกันในรอบจัดอันดับ 7-8
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมเบสบอลสาวไทย สู้เต็มที่ ก่อนแพ้ อินโดนีเซีย ไป 10-16 รัน ทำให้ ทีมเบสบอลสาวไทย คว้าอันดับ 8 ในทัวร์นาเมนต์นี้
ภายหลังการแข่งขัน พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โดยภาพรวมยังไม่พอใจกับอันดับที่ได้ แต่ถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์สำหรับน้องๆ นักกีฬา ส่วนตัวเอง และทีมสต๊าฟโค้ช ก็ต้องนำสิ่งต่างๆ ทั้งรูปเกม แผนการปรับปรุงทีม และอื่นๆ มาพัฒนาต่อไป
“อีกทั้งเรายังมีความท้าทายจากมหกรรมซีเกมส์ในช่วงธันวาคมนี้ด้วย เราตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูง ก็อยากให้ช่วยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาเบสบอลไทยของเราด้วยครับ” นายกเบสบอลไทยกล่าว