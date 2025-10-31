โอลิมปิคไทย พร้อมหนุน ส.กีฬาสูงอายุไทย จัดไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ยืนยันทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ที่เดินหน้าเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 2026 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 17-25 มกราคม 2568 มีชิงชัย 16 กีฬา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เปิดใจมีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่พร้อมกัดฟันสู้เพื่อพัฒนานักกีฬาสูงอายุไทย
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 2026 ครั้งที่ 6 วันที่ 17-25 มกราคม 2568 ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายอรรถ นานา และนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล อุปนายกสมาคมฯ, นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมต่างๆ ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ บ้านอัมพวัน
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานการประชุมนำแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
หลังจากนั้น นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่
สำหรับการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 2026 ครั้งที่ 6 วันที่ 17-25 มกราคม 2568 มีแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ ยิงธนู วันที่ 17 มกราคม 2568 ที่สนามยิงธนูหัวหมาก กกท. กรีฑา วันที่ 9-11 มกราคม 2568 ที่สนามศุภชลาศัย แบดมินตัน วันที่ 17-21 มกราคม 2568 ที่สนามแบดมินตันที ไทยแลนด์ บางบัวทอง บาสเกตบอล วันที่ 17-25 มกราคม 2568 ที่สนามบาสเกตบอลไฮเทค ประชาอุทิศ 74/1
เพาะกาย วันที่ 24-25 มกราคม 2568 ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค บริดจ์ วันที่ 17-18 มกราคม 2568 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ ลีลาศ วันที่ 17-19 มกราคม 2568 ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ฟุตบอล วันที่ 5-9 มกราคม 2568 ที่สนามฟุตบอลห้วยใหญ่ บ้านอำเภอ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี วันที่ 16-18 มกราคม 2568 และวันที่ 23-25 มกราคม 2568 ที่สนามฟุตบอล ม.รามคำแหง กรุงเทพฯ เกทบอล วันที่ 8-11 มกราคม 2568 ที่สนามจินดารักษ์
กอล์ฟ วันที่ 19-20 มกราคม 2568 ที่สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ คาราเต้ วันที่ 24-25 มกราคม 2568 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น กกท.กระดานยืนพาย วันที่ 24 มกราคม 2568 ที่ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี ว่ายน้ำ วันที่ 24-25 มกราคม 2568 ที่สระว่ายน้ำ กกท. เทเบิลเทนนิส วันที่ 16-20 มกราคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกท เทนนิส วันที่ 17-19 มกราคม 2568 และ วันที่ 24-26 มกราคม 2568 ที่สนามเทนนิส เอฟ บี ที สปอร์ต พาร์ค วู้ดบอล วันที่ 17-22 มกราคม 2568 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
แมสคอตรายการนี้คือ “น้องตุ๊กก้า” ตัวแทนสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของความสนุก ตื่นเต้น สดใส และมิตรภาพ ที่นักกีฬาสูงอายุมารวมตัวกัน เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังได้ความสนุก ความตื่นเต้นแล้ว ยังได้มิตรภาพดีๆ
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ เป็นที่มาในการจัดรายการนี้ ซึ่งจัดแข่งปีละครั้ง แต่ละครั้งประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดแข่งประมาณ 14-16 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาเข้าร่วม 3,300-3500 คน มีต่างชาติ 500-600 คน
“ปีนี้จะมีการแข่งขันใน กทม. เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาอาวุโส และต่อยอดไปสู่เวิลด์มาสเตอร์เกมส์ ที่จัด 4 ปีครั้ง แข่งมา 10 ครั้ง ครั้งล่าสุด ที่ไต้หวัน มี 106 ประเทศ เข้าแข่งขัน นักกีฬา 2.5 หมื่นคน 35 ชนิดกีฬา ไทยส่งไป 8 ชนิดกีฬา ได้ 42 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง มี นักกีฬาอายุมากที่สุด 105 ปี คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์ ได้ 4 เหรียญทอง”
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า กีฬาสูงอายุนานาชาติ ได้ในเรื่องสุขภาพ สังคม ผู้อาวุโส มาเจอกัน อดีตทีมชาติมาเจอกัน ภาพลักษณ์ประเทศไทยที่มีการดูแลเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ ในแง่เศรษฐกิจนำรายได้เข้าประเทศไทยมหาศาล รายการไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ภาครัฐ แค่ส่งเสริม แต่ขาดเรื่องงบประมาณ 2-3 ครั้งแรก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แต่ช่วงหลังจัดแข่งกันเองมากกว่า
“ครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้มาเปิดตัวกับทางโอลิมปิคไทยด้วย ให้มาเป็นพันธมิตรกัน เมื่อได้มาเจอกัน เราไม่ได้มาของบประมาณ แต่อยากมาแนะนำตัวมากกว่า ในบทบาทโอลิมปิคไทยที่จะของบประมาณจากผู้สนับสนุนเราอยากให้คนไทยเล่นกีฬาทุกเพศทุกวัยทุกระดับอายุ ปลูกฝังเรื่องคูณค่าการเล่นกีฬาของเยาวชนว่าการแข่งขันไม่ใช่แค่แพ้ชนะ เป็นเรื่องการฝึกตน เรื่องความเป็นเลิศต้องประสบความสำเร็จ การมาเล่นกีฬาต้องปลอดภัย ไม่มีเรื่องความรุนแรง การล่วงละเมิด สำหรับการแข่งขันในครั้งที่ 6 ปีหน้า ที่มีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา คาดว่าจะมีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 4,100 คน ส่วนนักกีฬาต่างชาติ 400-500 คน”
ด้าน ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ทางสมาคมกีฬาผู้สูงอายุมาแสดงความยินดีกับตน และทางโอลิมปิคได้ยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านที่ขอมา ที่ผ่านมาทางโอลิมปิคให้สนับสนุนสมาคมกีฬา กีฬาแห่งประเทศไทย และกีฬาเป็นเลิศ แต่จริงๆ ต้องสนับสนุนทุกระดับ รวมถึงผู้สูงอายุด้วย
“ถ้าทางสมาคมกีฬาผูู้สูงอายุฯ ต้องการให้ช่วย ทางโอลิมปิคไทยเราพร้อมสนับสนุนทุกด้าน ส่วนเรื่องงบประมาณ ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ติดขัดหลายอย่าง ผมได้หารือกับทางนายณัฐวุฒิ เรืองเวส ว่า ควรจะพูดคุยกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ให้มาเป็นสปอนเซอร์หลักของทางโอลิมปิคไทย เช่นเดียวกับทางเกาหลี”