ทัพนักแล่นใบไทยคว้าแชมป์ศึกเรือใบชิงแชมป์เอเชีย ที่โอมาน
นักแล่นใบไทยคว้าแชมป์ในการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์เอเชียรายการ Optimist Asian & Oceanian Championship 2025 ที่ประเทศโอมาน โดยประเภทบุคคล ศรวิชญ์ นาคสุข คว้ารางวัลชนะเลิศ
ในขณะที่รองชนะเลิศ ได้แก่นักกีฬาจากสิงคโปร์ และอันดับ 3 ได้แก่ นักกีฬาจากสหรัฐอเมริกา
ขณะที่ประเภท Team Racing ทีมไทยคว้ารางวัล รองชนะเลิศ นักกีฬาประกอบด้วย 1.เอดิสัน ยิน 2.ไพลิน เจริญผล 3.ศรวิชญ์ นาคสุข 4.รชต สาดตระกูลวัฒนา 5.สุธินันท์ นาคผสม และ 6.ภัทรกร พูนพัฒน์
สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนทีมไทย ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นาวาโท ดำรงศักดิ์ วงศ์ทิม (ผู้ควบคุมทีม) และ จ่าเอก จิรวัฒน์ จาดคล้าย (ผู้ฝึกสอน)
การแข่งขันเรือใบชิงแชมป์เอเชีย รายการ Optimist Asian & Oceanian Championship 2025
ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ที่เมืองมุสซานาห์ ประเทศโอมาน
ซึ่งการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเป็น รายการชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และประสบความสำเร็จในการแข่งขันมาโดยตลอด
โดยทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ขอบคุณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่ช่วยสนับสนุนเรือใบไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญระดับทวีป และเป็น ก้าวแรกของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักกีฬา สู่เป้าหมายใหญ่ในการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้