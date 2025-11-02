ปิติ-กันตศักดิ์ มั่นใจขอคว้าชัยเรซสุดท้าย ลุ้นป้องกันแชมป์ TSS GT3
สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ยังอยู่ในเส้นทางการคว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 หลัง ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่ กันตศักดิ์ กุศิริ ผนึกกำลังยืนโพเดียม ในการแข่งขันเรซที่ 1 ที่สนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์ ทำแต้มตามหลังผู้นำจาก AAS Motorsort อยู่ 17 คะแนน ก่อนถึงเรซตัดสินในวันสุดท้าย
ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย TSS The Super Series By B-Quik 2025 สนามที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเรซที่ 1 ของรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 ดวลความเร็วกันที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ผลปรากฎว่าเรซนี้ รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 จากสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่ 3 โดย ปิติ ภิรมย์ภักดี ขับเป็นมือแรก ส่วนตำแหน่งโพลออกสตาร์โดยรถแข่งหมายเลข 18 จาก AAS Motorsport ขับโดย วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ โดย ปิติ ขับได้อย่างยอดเยี่ยม ไล่แซงขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ไล่บี้ วุฒิกร ไม่ไกล ก่อนส่งไม้ต่อให้ กันตศักดิ์ กุศิริ
ในช่วงครึ่งทางหลัง กันตศักดิ์ กุศิริ พยายามควบรถหมายเลข 12 ไล่จี้ ลอริน ไฮน์ริช จาก AAS Motorsort เข้ามาแบบไม่ห่าง กดดันผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2 เก็บ 18 แต้มสำคัญเอาไว้ได้ ยังคงมีลุ้นป้องกันแชมป์ประเทศไทยในเรซที่ 2
ส่วนรถแข่ง Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 จาก สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ อีกหนึ่งคัน เรซนี้สตาร์ทจากกริดที่ 2 โดย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ก่อนส่งไม้ต่อให้ คาร์โล แวน แดม เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3 พร้อมเก็บ 15 คะแนนไปครอง
หลังจบเรซ ปิติ ภิรมย์ภักดี กล่าวว่า “พยายามเต็มที่แล้วไล่เวลาให้มีช่องว่างน้อยที่สุด แต่ก็มีปัจจัยในเรื่องของยางที่ส่งผลต่อการแข่งขัน ซึ่งสุดท้ายเวลาก็เป็นไปตามที่เราต้องการ พรุ่งนี้เรซสุดท้าย เราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด น่าจะลุ้นที่ 1 ได้สำหรับวันพรุ่งนี้”
ทั้งนี้ศึก TSS The Super Series By B-Quik 2025 สนามที่ 5 จะแข่งขันเรซสุดท้ายต่อเนื่อง เพื่อตัดสินหาแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.35 น.ณ สนามแข่งบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์