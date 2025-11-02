นักกอล์ฟไทยกวาด 4 ถ้วยประเดิม สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ 2025
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 16 ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 มีนักกอล์ฟ 165 คน จาก 15 ประเทศ คือ จีน, ฝรั่งเศส, ฮ่องกง จีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เมียนมา, เนปาล, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา และ “เจ้าภาพ” ไทย
กอล์ฟเยาวชนรายการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในรุ่นต่างๆทั่วประเทศ ได้พัฒนาฝีมือแข่งกับนักกอล์ฟต่างชาติ ระบบแข่งสโตรกเพลย์ แบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ ชาย-หญิง คลาสเอ (อายุ 15-17 ปี) กับ คลาสบี (อายุ 13-14 ปี) แข่ง 4 วัน 72 หลุม ชิงชัยทั้งบุคคล และทีม, คลาสซี (อายุ11-12 ปี) กับ คลาสดี (อายุ 9-10 ปี) แข่ง 3 วัน 54 หลุม
โดยหลังจบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ คลาสซี (อายุ11-12 ปี) กับ คลาสดี (อายุ 9-10 ปี)
คลาสดี ชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์ ซึ่งจบรอบ 2 เป็นผู้นำ 6 โอเวอร์ ทิ้ง 3 สโตรก ตีรอบสุดท้าย ทำ 1 โอเวอร์ สกอร์รวม 7โอเวอร์พาร์ 223 (75-75-73) คว้าแชมป์ไปครอง ทิ้งห่าง เหงียน ไท ซอน จากเวียดนาม ที่ทำ 12 โอเวอร์พาร์ 228 (73-80-75) และที่ 3 นักกอล์ฟไทยอีกราย เชน คเชนทร์ชัย 16 โอเวอร์พาร์ 232 (75-84-73)
คลาสดี หญิง “น้องณาวา” ณิชาภา จบหิมเวศน์ นำม้วนเดียวจบ ตั้งแต่วันแรก ส่งท้าย อีเวนพาร์ สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 (67-72-72) ครองแชมป์โอเวอร์ออลโลว์กรอส ซี-ดี ทำให้ ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง ที่ได้อันดับ 2 ของคลาส สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 224 (78-72-74) ขยับมาคว้าแชมป์คลาสดี ตามด้วย ยาซิน อายรา อาธาร์ จากฮ่องกง จีน รวม 13 โอเวอร์พาร์ 229 (77-75-77)
ส่วนคลาสซี หญิง กิรณา บัตรพรรรธนะ นำม้วนเดียวจบ ตีส่งท้ายอีเวนพาร์ รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 (68-75-72) คว้าแชมป์ ส่วนอันดับ 2 พลอยนภัส อมรวานิชย์ รวม 4 โอเวอร์ เท่ากับ นลพรรณ คำเกิด แต่ พลอยนภัส ได้รองแชมป์ จากการนับเคาต์แบ๊ค
และคลาสซี ชาย จาเร็ด ซาบาน จากฟิลิปปินส์ สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 221 (71-73-77) ครองแชมป์โอเวอร์ออลโลว์กรอส ซี-ดี และ โอชิ ชิโนะฮารา จากญี่ปุ่น 6 โอเวอร์พาร์ 222 ซึ่งจบที่ 2 ขยับมาคว้าแชมป์คลาสซี
สรุปแล้ว จบการแข่งขัน 2 รุ่น คลาสซี ดี นักกอล์ฟไทย คว้ามา 4 แชมป์ คือ คลาสซี หญิง กิรณา บัตรพรรรธนะ, คลาสดี ชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์, โอเวอร์ออลโลว์กรอส ซี-ดี หญิง ณิชาภา จบหิมเวศน์ และคลาสดี หญิง ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง
ส่วนการแข่งขันวันที่ 2 พฤศจิกายน จะเป็นวันสุดท้าย ของคลาสเอ และคลาสบี