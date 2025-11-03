ชิฮิโร เสียบแทน ริตูที่เจ็บถอน พร้อมลุยปะทะ อิตซูกิ ศึก ONE 173
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะเปิดฉากความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย “ชิฮิโร ซาวาดะ” จอมบู๊สาวเจ้าถิ่นเจ้าของอันดับ 5 บนแรงกิ้ง ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) อาสาทำหน้าที่แทน “ริตู โฟกาต” จากอินเดีย ที่ขอถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ โดยจะได้ดวลฝีมือกับเพื่อนร่วมชาติ “อิตซูกิ ฮิราตะ” ที่เตรียมออกล่าชัย 2 ไฟต์ติด ในกติกา MMA รุ่นอะตอมเวต
ไฟต์นี้ “ชิฮิโร” เตรียมทำหน้าที่สุดความสามารถ แม้ต้องเข้ามารับเผือกร้อนเป็นนักสู้ตัวแทน พร้อมมุ่งมั่นเก็บชัยต่อเนื่องให้ได้ ด้าน “อิตซูกิ” ที่กำลังมั่นใจไม่ขอน้อยหน้า หวังเก็บแต้มชัยสำคัญนี้มาครอง เพื่อขยับเข้าใกล้ตำแหน่งตัวท็อปของรุ่น งานนี้ต่างคนต่างรู้ทางกันดี แต่สุดท้ายฝ่ายไหนจะชนะรอลุ้นกัน วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้
“ชิฮิโร” สาวแกร่งที่มีพื้นฐานการต่อสู้มาจากการเป็นนักกีฬามวยปล้ำสมัครเล่นระดับแนวหน้าของประเทศ เปิดตัวในรายการของ ONE ได้อย่างสวยงามด้วยการเก็บชัย 3 ไฟต์ติด จนถูกจับตามองว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์ของรุ่นนี้ได้ แต่ไฟต์ที่ 4 เธอกลับสะดุดครั้งแรก เมื่อตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันท์ให้กับ “เมง โบ” จากจีน ในศึก ONE Fight Night 27 เมื่อเดือนธันวาคม 2567
ล่าสุด “ชิฮิโร” เรียกความมั่นใจและกู้ศรัทธากลับคืนมาได้ เมื่อใช้เวลา 3:52 นาทีของยกแรก เอาชนะซับมิชชัน “มาคาเรนา อารากอน” คู่ต่อสู้จากอาร์เจนตินา ได้อย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 33 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคมที่ผ่านมา เพิ่มสถิติในรายการเป็น 4-1 กลับมารอบนี้ “ชิฮิโร” พร้อมพิสูจน์ศักดิ์ศรีความเป็นตัวตึงของรุ่น ด้วยการดับซ่า “อิตซูกิ” เปิดทางสู่ฝันล่าเข็มขัดมาพาดบ่า
ด้าน “อิตซูกิ” พกประสบการณ์แน่นเข้ามาเปิดตัวใน ONE ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ผ่านมา เธอแสดงฝีมือให้เห็นแล้วว่าสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ระดับโลกได้แบบไม่มีปัญหา โดยเก็บชัยชนะสวยงามได้ถึง 6 ครั้ง และแสดงความเด็ดขาดด้วยการปิดเกมด้วยท่าซับมิชชันและน็อกเอาต์อีกถึง 3 ครั้ง
แม้ “อิตซูกิ” จะมีช่วงเวลาที่น่ากังวลเมื่อต้องสะดุดแพ้มา 3 ไฟต์ก่อนหน้านี้ แต่ล่าสุดเธอกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งอีกครั้งด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “อาร์ตี คาตรี” จากอินเดีย ในศึก ONE ลุมพินี 120 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ “อิตซูกิ” พร้อมเปิดศึกสายเลือดร่วมชาติสุดเดือด ชิงแต้มชัยสำคัญจาก “ชิฮิโร” ให้ได้ แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง ONEFC.com/one173/