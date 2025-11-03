ตะวันฉาย หายเดี้ยง! บู๊คิกบ็อกซิ่ง หลิว เมิงหยาง คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 137
“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากชลบุรี หายจากอาการบาดเจ็บพร้อมกลับมาระเบิดฟอร์มกู้ศรัทธามหาชน พบกับ “หลิว เมิงหยาง” นักชกลีลาดีจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ขึ้นป้ายคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 137 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมนี้
เดิมทีคู่นี้มีกำหนดปะทะกันในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก “ตะวันฉาย” ได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม จึงทำให้ต้องถอนชกไปอย่างน่าเสียดาย โดยได้ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” ขันอาสาเข้ามาเสียบแทน ขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต และพ่ายให้กับลูกเก๋าของ “หลิว เมิงหยาง” ไปแบบสนุกด้วยคะแนนเอกฉันท์
สำหรับ “ตะวันฉาย” ศึกครั้งนี้คือบททดสอบสำคัญว่าเขาจะสามารถเอาชนะ “หลิว เมิงหยาง” เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ามีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางคิกบ็อกซิ่งได้อย่างที่เคยลั่นวาจาไว้หรือไม่ ศุกร์ที่ 19 ธันวาคมนี้ แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาด!
หลังจากปราบคู่ต่อสู้จนเกลี้ยงแผงในกติกามวยไทย “ตะวันฉาย” ประกาศชัดว่าต้องการไล่ล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ซึ่งหลังจากที่พิสูจน์ฝีมือด้วยการปราบ 2 นักชกรุ่นใหญ่อย่าง “ดาวิต คิเรีย” จากจอร์เจีย และ “โจ ณัฐวุฒิ” เขาก็ได้รับโอกาสให้บุกไปชิงแชมป์โลกเฉพาะกาลกับซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น “มาซาอากิ โนอิริ” ในศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ไฟต์นั้นกลับจบลงแบบเหนือความคาดหมายเมื่อ “ตะวันฉาย” ตกเป็นฝ่ายพ่ายทีเคโอให้ “มาซาอากิ” ไปอย่างสุดเจ็บช้ำ โดยกลับมาครั้งนี้ “ตะวันฉาย” ที่เพิ่งมีสถานะเป็นคุณพ่อป้ายแดง ขอลุกขึ้นสู้ด้วยความมุ่งมั่นทวีคูณ หวังระเบิดฟอร์มดับซ่า “หลิว เมิงหยาง” เพื่อกลับคืนสู่เส้นทางการเป็นแชมป์โลก 2 กติกาให้ได้
ขณะที่ “หลิว เมิงหยาง” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ด้วยการคว้าชัยเหนือ “มาซาอากิ” ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ครองแชมป์โลกเฉพาะกาล ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ก่อนที่ 4 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 105 เขาจะสะดุดพ่ายคะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จอมแสบจากอิหร่าน ไปอย่างน่าเจ็บใจ
ไฟต์ล่าสุด “หลิว เมิงหยาง” เรียกความมั่นใจกลับมาได้เต็มถังหลังคืนฟอร์มเก่งกด 1 นับเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ชาโด้” และไฟต์นี้เขาพร้อมสานต่อฟอร์มแรงด้วยการสกัดทางฝันของ “ตะวันฉาย” ให้ได้เพื่อทำฟอร์มก้าวขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ต่อไป
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.