ท่าข้าม ชลบุรี เฉือนชัย พีวีเอฟ เวียดนาม 2-1 ผงาดแชมป์บอลเทยินยู-17 ประเทศไทย
ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี ตัวแทนจากประเทศไทย เฉือนคว้าชัยเหนือ พีวีเอฟ ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม ไปอย่างระทึก 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ เทยิน ยู-17 นิว เจเนเรชั่น คัพ 2025 ประเทศไทย ไปครอง
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ รายการ TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย (เทยิน ยู-17 นิว เจเนอเรชั่น คัพ 2025 ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย องค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) ร่วมกับ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 โดยทัวร์นาเมนต์นี้มีสุดยอดนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 8 สโมสรชั้นนำของ 4 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, ญี่ปุ่น, เวียดนาม และเมียนมา ร่วมฟาดแข้งที่ธนบุรี สเตเดียม
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน การแข่งขันเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ คู่ระหว่าง ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี ตัวแทนจากประเทศไทย แชมป์กลุ่มเอ ที่ทำผลงานชนะ 2 เสมอ 1 ผ่านเข้ามาดวลกับ พีวีเอฟ ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม แชมป์กลุ่มบี ซึ่งมีผลงานในรอบแรก ชนะ 2 เสมอ 1 มาเช่นกัน
แมตช์นี้แม้ต้องเล่นกันท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาตลอดเกม แต่ทั้งสองทีมก็สู้กันเต็มที่ไม่มีกั๊ก โดยนาทีที่ 10 ผู้มาเยือนจากเวียดนาม ออกนำก่อน 1-0 จากการเข้าชาร์จจ่อๆ ของ เล ตวน อันห์ ก่อน ท่าข้ามฯ จะเดินเกมบุกเข้าใส่ และมาได้ประตูตีเสมอจาก พสิษฐ์ วงศ์แสนสุข เซนเตอร์ตัวเก่งของทีมในนาที 31 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-1
ครึ่งหลังทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมบุกลุ้นประตู แต่ทำได้แค่หวาดเสียว ทำให้จบเกมเสมอกันไป 1-1 ต้องลุยกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ ก่อนเป็นทาง วรรณลภย์ กุญชะโมรินทร์ ศูนย์หน้าของทีมที่มายิงประตูที่ 2 ให้ท่าขามฯ ของการต่อเวลาพิเศษในช่วงครึ่งหลัง และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ ทำให้ ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี เอาชนะไป 2-1 คว้าแชมป์ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปครอง ด้านเกมชิงอันดับ 3 ฟัลคอน เอฟซี จากประเทศเมียนมา เอาชนะ ราชนาวี เอฟซี ตัวแทนของประเทศไทย 3-1
หลังจบการแข่งขัน นายมาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และประธานองค์กร JDFA พร้อมด้วย ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี ม.ธนบุรี และ นายคาซูชิเกะ อาซาดะ ประธาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับต่างๆ ด้านรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ตกเป็นของ พสิษฐ์ วงศ์แสนสุข เซนเตอร์ตัวเก่งของ ท่าข้าม ชลบุรี ด้านรางวัลดาวซัลโวสูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้ ตกเป็นของ ญีญี ตาน ดาวยิงจาก ฟัลคอน เอฟซี ของเมียนมา
นายมาซาโอะ คิบะ เปิดเผยว่า JDFA ยินดีที่ได้เห็นเยาวชนจากไทย อาเซียน และญี่ปุ่น ร่วมการแข่งขัน TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย และต้องขอแสดงความยินดีกับทีมแชมป์ ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี ด้วย สำหรับตนหวังว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในด้านกีฬา สังคม ชีวิตประจำวัน สร้างประสบการณ์ลูกหนัง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต สำหรับตนพร้อมผลักดัน การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ให้เกิดขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป