ส.แบดมินตันไทย ยันไม่โกงเงินนักกีฬา มอบเงินชดเชยให้กับ วิว-เมย์-หมิว
หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าในวงการแบดมินตันทีมชาติไทย “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก เผยว่า ถูกหักเบี้ยเลี้ยง จากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศอยู่ตลอด รวมถึงยื่นเรื่องขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพราะไม่สบายใจกับการทำงานของฝ่ายพัฒนาของสมาคมแบดมินตัน ก่อนที่สุดท้ายจะกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้ง เนื่องจากมีการเข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้นัดนักกีฬาที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยง นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “เมย์” รัชนก อินทนนท์ รวมถึง “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ เพื่อพูดคุย รวมถึงมอบเงินชดเชยค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา
พล.อ.อ.มณฑล กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นในฐานะนายกสมาคมรู้สึกไม่สบายใจต่อข่าวสารที่ปรากฎ โดยเฉพาะที่กระทบกับตัวนักกีฬาที่จะต้องลงแข่งขันซีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และที่หนักหนาที่สุดคือการที่มีข่าวออกไปว่าสมาคมคือผู้ที่โกงเงิน หรือหักเงินนักกีฬา ต้องขอให้คำว่าเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิง ซึ่งสร้างความเสียหาย และความน่าเชื่อถือของสมาคมเป็นอย่างยิ่ง ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงอีกครั้ง หลังจากที่เลขาธิการสมาคมได้ชี้แจงไปบ้างแล้ว แต่กระแสความเชื่อยังกล่าวว่าสมาคมคือผู้กระทำผิด และการมามอบเงินในวันนี้คือการแก้ตัว ที่พอถูกจับได้ก็เลยเอาเงินมาคืน
พล.อ.อ.มณฑล ชี้แจงด้วยว่าประเด็นคำถามเรื่องเงินยืนยันว่า สมาคมไม่ได้มีสิทธิที่จะหักหรือให้เงินไม่ครบ เนื่องจากเป็นเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่มอบให้นักกีฬาผ่านทางสมาคมเท่านั้น เป็นเรื่องของ กกท. ที่เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ กับนักกีฬาที่เป็นผู้รับเงินและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่กล่าวว่าสมาคมไปหักเงินนักกีฬาจึงไม่ใช่ความจริง
“เรื่องดังกล่าววสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ หากยังมีบางฝ่ายเห็นว่าสมาคมแม้จะแจ้งกติกาให้นักกีฬาทราบแล้ว แต่ยังทำหน้าที่ไม่ดีพอ สมาคมน้อมรับจะนำไปปรับปรุง ส่วนเรื่องอื่นๆ สมาคมก็พร้อมรับฟัง และจะนัดหารือพูดคุยต่อไป”
ด้าน “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 1 ของไทย และ 6 ของโลก เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณนายกสมาคมที่เห็นถึงปัญหาที่พวกเราร้องเรียนไป แต่ประเด็นสำคัญที่หมิวเรียกร้องไปก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในจุดที่หมิวยืนอยากให้สมาคมแก้ไขในเรื่องการบริหารของฝ่ายพัฒนาอันนี้คือประเด็นหลัก