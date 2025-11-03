ส.รักบี้พร้อมดูแลค่าเดินทางเพื่อให้เด็กต่างจังหวัดมาเชียร์ซีเกมส์ หัวงช่วยปลุกกระแส
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งอาเซียน และ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนตุลาคม ได้มีการติดตามความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพรักบี้ ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งตนได้ย้ำกับทุกฝ่ายและทุกคณะทำงานว่าต้องจัดการแข่งขันให้ดีที่สุดเทียบเท่ากับศึกเอเชียซีรีส์ ที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพ โดยเฉพาะ ระบบการรักษาความปลอยภัย และการต้อนรับเพราะในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก สุลต่าน จากประเทศ มาเลเซีย และวีไอพี จากประเทศสมาชิกต่างๆ ในเอเชีย จะเข้าร่วมชมการแข่งขัน ทั้ง 2 วัน
“ผมในฐานะประธานสหพันธ์รักบี้อาเซียน จะได้เชิญสมาชิกในอาเซียน และสมาชิกอีสต์เอเซีย ซึ่งเพิ่งได้เซ็น สัญญาเอ็มโอยูความช่วยเหลือกันที่กรุงลอนดอน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มาร่วมประชุมกันครั้งแรก ที่กรุงเทพ พร้อมทั้งชมรักบี้ซีเกมส์ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความพร้อมสุดๆ ทั้งการจัดการแข่งขัน การจัดประชุม และการเตรียมความพร้อมของทีม ที่ตั้งเป้า ไว้ 2 เหรียญทอง”
พ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวต่อว่า นอกจากระบบการจัดการที่จะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเป็นหน้าตาของประเทศไทย อีกเรื่องที่จะต้องฝากประธานภูมิภาคทั้ง 4 คน หากเด็กๆและเยาวชน ในพื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบมีความต้องการจะเดินทางมาชมรักบี้ซีเกมส์ในวันที่ 13-14 ธันวาคม ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ ทางสมาคมฯ ก็พร้อมที่จะดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทางให้บ้างส่วน ซึ่งตนมั่นใจว่าศึกรักบี้ซีเกมส์เป็นแมตช์ที่สำคัญระดับประเทศ และเป็นศักดิ์ศรีของไทยที่ต้องทำให้ได้ 2 เหรียญทอง ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้โอกาสนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน เพื่อเข้ามาเล่นรักบี้ ให้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสมาคมฯ จะสามารถ ทำเรื่องนี้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้วก็ตาม
“ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เปิดให้กองเชียร์เข้าชมซีเกมส์ฟรีทุกสนาม ทำให้สมาคมพร้อมที่ใช้การแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ ในการปลุกกระแสกีฬารักบี้ ก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนและเด็กๆ โรงเรียนที่เล่นรักบี้ ในพื้นที่กทม. และไม่ได้เล่นแต่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสนามกีฬากองทัพอากาศ ย่านลำลูกกา เข้ามาชมมาเชียร์และให้กำลังใจนักรักบี้ทีมชาติไทยเพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติของเรา” พ.ต.ท.กุลธน กล่าว