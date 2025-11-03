ปิติ-กันตศักดิ์ ยืนหนึ่งเรซ 2 บุรีรัมย์ ปิดท้ายซิ่ง TSS GT3 2025
สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ สู้ยิบตาในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 โดย ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่ กันตศักดิ์ กุศิริ รวมพลังเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ในเรซ 2 สนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์ คว้ารองแชมป์ประเทศไทยไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย TSS The Super Series By B-Quik 2025 สนามที่ 5 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเรซที่ 2 ของรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 ดวลความเร็วกันที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
ในเรซนี้ รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 จากสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่ 1 โดย กันตศักดิ์ กุศิริ ขับเป็นมือแรก ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เร่งสปีดเป็นผู้นำตลอดทาง ก่อนส่งไม้ต่อให้ ปิติ ภิรมย์ภักดี ทำหน้าที่ในช่วงครึ่งชั่วโมงหลัง
ในช่วงครึ่งทางหลัง ปิติ ภิรมย์ภักดี ยังคงขับตามแผนการที่วางเอาไว้ได้เป็นอย่างดี แม้จะโดน วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ จาก AAS Motorsort ไล่จี้มาตลอด แต่ยังพยายามควบรถหมายเลข 12 นำห่างผู้ตามออกไปเรื่อยๆ จนสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ได้สำเร็จ คว้า 25 แต้มเต็ม
ส่วนรถแข่ง Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 จาก สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ อีกหนึ่งคัน เรซนี้สตาร์ทจากกริดที่ 2 โดย คาร์โล แวน แดม ขับเป็นมือแรก ก่อนส่งไม้ต่อให้ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 4 เก็บเพิ่ม 12 คะแนน
จากการคว้าอันดับ 1 ในเรซนี้ แม้จะทำแต้มแซง AAS Motorsort ไม่ได้ แต่ก็ยังดีพอที่จะจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ประเทศไทย ในศึก TSS The Super Series By B-Quik 2025 สำเร็จ
หลังจบเรซ ปิติ ภิรมย์ภักดี กล่าวว่า เป็นไปตามแผน เรามียางใหม่ทั้ง 2 เซต ทั้งตัวเอง และแบงค์ ก็ทำได้ตามที่คุยกันไว้ทุกอย่าง ปีนี้เราพลาดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งที่บางแสน และมาเลเซีย ทำให้คะแนนไล่แชมป์ประเทศไทยไม่ทัน ก็ฝากติดตาม TSS ต่อไป ในปีหน้าก็ว่ากันใหม่ เราคงจะได้ลุ้นกันสนุกแน่นอน