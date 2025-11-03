กกท. รวมพลังอาสาสมัครซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เสริมความพร้อมต้อนรับอาเซียน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร สาขาต้อนรับและพิธีการ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมี นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย, พล.ร.ต.อธินาถ ปะจายะกฤตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, คณะวิทยากร และอาสาสมัครซีเกมส์ ร่วมในพิธี ที่ห้องแถลงข่าว 127 ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า โครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต้อนรับ รับรอง ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลสำคัญ ผู้แทนสหพันธ์กีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬา คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดย อาสาสมัครกีฬาซีเกมส์ นับเป็น “ผู้แทนของประเทศเจ้าภาพ” ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยจะปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับ ดูแล และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะบุคคลสำคัญ ตั้งแต่การเดินทางมาถึงสนามบิน การเข้าพัก การฝึกซ้อม และการแข่งขัน จนถึงการเดินทางกลับประเทศ
สำหรับโครงการปฐมนิเทศอาสาสมัคร ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังการตระหนักรู้ถึงภารกิจอันสำคัญของอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และความสุขในการทำหน้าที่ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมกีฬาให้หยั่งรากลึกในสังคมไทย
โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนโครงการ จำนวน 225 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคลสำคัญ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และอาสาสมัครจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทุกคนล้วนเป็นผู้มี “หัวใจแห่งการให้” ร่วมกันสร้างสรรค์ “ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขัน” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดยั้ง (EVER FORWARD)” และแนวคิดหลัก “GREEN SEA GAMES” เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของการแข่งขันอย่างยั่งยืน