อาร์เตต้ารับกังวลโยเคเรสเจ็บ สั่งเช็กละเอียดเพราะไม่เคยมีอาการนี้มาก่อน
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวถึงการที่วิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าทีมชาติสวีเดน ที่เจ็บจากเกมพรีเมียร์ลีก ที่ทีมบุกชนะเบิร์นลี่ย์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะต้องพักสักช่วงหนึ่ง ว่า โยเคเรสจะไม่สามารถลงสนามในเร็วๆ นี้ ในอีก 2-3 วัน จะมีการสแกนอีกครั้ง เพื่อให้แน่ชัดว่าเขาเจ็บอะไรแค่ไหน อย่างไรก็ตามมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไร สำหรับนักเตะที่มีความเร็วและมีพลังเยอะแบบเขา ยอมรับว่ารู้สึกกังวล เพราะเขาไม่เคยเจ็บที่กล้ามเนื้อมาก่อน ซึ่งก็ต้องตรวจเพิ่มเติมว่าเขาเจ็บระดับไหน
ทีมปืนใหญ่มีนักเตะชุดใหญ่เจ็บถึง 7 คนในตอนนี้ ได้แก่ ไค ฮาเวิร์ตซ์, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่, โนนี่ มาดูเอเค่, กาเบรียล เชซุส, มาร์ติน โอเดการ์ด, เกปา อาร์ริซาบาลาก้า และโยเคเรส
ทั้งนี้ โยเคเรสยิงไปแล้ว 6 ประตู จากการลงสนาม 14 นัดให้อาร์เซน่อล นับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้ง ลิสบอน เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา