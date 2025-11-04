แอนโธนี่ ฮัดสัน ดึงอดีตนายทวารลีดส์ ยูไนเต็ด เป็นโค้ชประตูทัพช้างศึก
ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือป้ายแดงอย่าง แอนโธนี่ ฮัดสัน เฮดโค้ชชาวอังกฤษวัย 44 ปี ซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนพฤศจิกายน โดยจะอุ่นเครื่องกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ตามด้วยเกมสำคัญบุกเยือน ทีมชาติศรีลังกา ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบสิทธิให้กับ แอนโธนี่ ฮัดสัน ในการหาทีมงานสต๊าฟโค้ชที่ต้องการเข้ามาร่วมงานเตรียมทัพช้างศึกได้อย่างเต็มที่ โดยล่าสุด แอนโธนี่ ฮัดสัน เตรียมที่จะดึงตัว เดยัน มิโลเซวิช อดีตผู้รักษาประตูสโมสรลีดส์ ยูไนเต็ด ชาวออสเตรเลียวัย 47 ปีเข้ามาร่วมทีมสต๊าฟโค้ชในตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูของทีมชาติไทย
สำหรับ เดยัน มิโลเซวิช หรือแดนนี่้ เคยค้าแข้งในตำแหน่งผู้รักษาประตูสโมสรลีดส์ ยูไนเต็ด ช่วงระหว่างปี 2001-2003 แต่เป็นนายทวารมือ 3 ต่อจาก ไนเจล มาร์ติน และพอล โรบินสัน ก่อนที่แขวนถุงมือเมื่อปี 2007 และรับงานโค้ชผู้รักษาประตู โดยตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน แดนนี่ทำหน้าที่เป็นเป็นโค้ชผู้รักษาประตูของสโมสรเพิร์ธ กลอรี ในลีกออสเตรเลีย
ด้าน “ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนั้น จะเข้ามาเป็นงานทีมสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทยของ แอนโธนี่ ฮัดสัน ในตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชผู้รักษาประตู เนื่องจากไลเซนส์โค้ชประตูของกวินทร์ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด