อิทธิฤทธิ์ ร้องคัดตัวติดอันดับ 1 แต่หลุดโผยิมนาสติกซีเกมส์ คุณพ่อขอธรรมนัสช่วย
อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์ นักกีฬายิมนาสติก พร้อมด้วยคุณพ่อ และภาณุ ประดาไทย ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกสังกัดสโมสรกองทัพอากาศ ต้นสังกัดของนักกีฬา แถลงข่าวในกรณีที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จากการที่ อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์ คัดตัวได้อันดับ 1 เมื่อปี 2567 ในฐานะแชมป์ประเทศไทย ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์, ม้าหมุน, ห่วง, ม้ากระโดด, บาร์คู่ขนาน และบาร์แนวนอน แต่ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทย ประเภทยิมนาสติก ศิลป์ชาย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
คุณพ่อของอิทธิฤทธิ์ กล่าวว่า ลูกชายคัดตัวติดทีมชาติไทย กีฬายิมนาสติก ติดอันดับ 1 แต่ทางสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ ให้ติดอันดับ 5 เป็นตัวสำรอง เราพยายามสอบถามไปว่าลูกของผมไม่ติดตัวจริงหรือ ทางสมาคมบอกมาว่าไม่ติดอุปกรณ์เดี่ยว แต่ความจริงในระเบียบคนที่ติดอันดับ 1-3 จะติดอุปกรณ์รวมเลย
คุณพ่อของอิทธิฤทธิ์ กล่าวอีกว่า แต่พอประกาศออกมามีนักกีฬาเชื้อสายญี่ปุ่นติดทีมชาติไทยมา ไม่ได้คัดตัว ไม่ได้แข่งกีฬาแห่งชาติ ก็เลยงงว่าทำไมถึงไม่ติด ย้อนอ่านกฎระเบียบมาถึงข้อ 5 ลูกชายตนไม่ติด เพราะไม่ได้เก็บตัว ไม่ได้ทดสอบสมรรถภาพ
“เรื่องนี้ลูกผมผิดไหม ไม่ครับ เพราะถามไปแล้วว่าคนที่เป็นตัวสำรองซ้อมที่ไหนก็ได้ จะมีการประเมินออกมาอีกครั้ง แต่สุดท้ายไม่หือ ไม่อือ ไม่ตาม เลยจะขอฝากถึงท่านธรรมนัส (ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้เข้ามาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ ผมถามแย้งกลับไปว่าทำไมถึงไม่ติด เขาบอกว่าลูกผมไม่มีศักยภาพ ผมไม่ทราบ แต่เด็กคนที่เล่นให้สโมสรทหารอากาศจะมีปัญหาทุกคน”
คุณพ่อของอิทธิฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการให้สมาคมกีฬายิมนาสติกฯ ตอบคำถามที่เขียนไปว่า ทำไมลูกของตนไม่ติดทีมชาติไทย เราจะได้ความกระจ่างตรงนี้ และอยากให้ ร.อ.ธรรมนัส นำเรื่องตรงนี้เข้าสู่เรื่องพิจารณา เพราะที่ผ่านมา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้รอเรื่องพิจารณา แต่ไม่รู้จะรอถึงเมื่อไร เพราะซีเกมส์จะแข่งแล้ว แถมซีเกมส์ครั้งนี้ไม่มีประเภท นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าทำไมยิมนาสติกศิลป์ไทยถึงไม่พัฒนา ทำไมเด็กบางคนที่เก่งกว่าลูกตนถึงเลิก
ด้าน อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์ นักกีฬายิมนาสติก กล่าวว่า “อยากได้ความยุติธรรม ผมคัดตัวถูกต้องแล้ว แต่งงว่าทำไมคนที่ไม่ได้คัดตัวมา กลับมีชื่อเป็นตัวจริงแทน”