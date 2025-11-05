การท่าเรือ บุกดวลราชภัฎเพชรบุรี ชนะเพื่อเข้าใกล้แชมป์ฟุตซอลไทยลีก 2025

การท่าเรือ บุกดวลราชภัฎเพชรบุรี ชนะเพื่อเข้าใกล้แชมป์ ฟุตซอลไทยลีก 2025
ปรีวิวการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 24 กลางสัปดาห์ แข่งขันวันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 5-6 พฤศจิกายน 2568 โดยคู่ที่น่าสนใจในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ราชภัฎเพชรบุรี อันดับ 5 เปิดบ้านพบ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม จ่าฝูง เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ราชภัฎเพชรบุรี ของ “โค้ชเอ็ม” พีระ แหลมหลวง เกมล่าสุดบุกชนะ แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด 6-4 โดย 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 สถานการณ์ตอนนี้ยังมีลุ้นถึงอันดับ 3 แต่ต้องชนะทั้งหมด และลุ้นให้ แบล็คเพิร์ล และธรรมศาสตร์ สะดุด โดยความพร้อมเกมนี้ อดินันท์ มูลทรัพย์, ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม, มินธาดา ภิรมย์อยู่ พร้อมลงเล่น
ขณะที่ “โค้ชดม” อุดม ทวีสุข กุนซือการท่าเรือ เอเอสเอ็ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะ บลูเวฟ ชลบุรี 3-2 โดย 5 เกมหลังสุดชนะ 4 แพ้ 1 เงื่อนไขหลังจากนี้ เหลือ 3 เกม หากชนะ 2 เกมจะเป็นแชมป์ทันทีโดยไม่ต้องสนผลแข่งขันของห้องเย็นท่าข้าม โดยความพร้อมเกมนี้ ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, มาร์กอส, วัชระ ลัยศรี, นาธาน พร้อมลงเล่น
ส่วนคู่ที่น่าสนใจในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด อันดับ 3 พบ ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน อันดับ 4 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
แบล็คเพิร์ล ของ ฮวนมา มาร์รูเบ เพิ่งแพ้เกมแรกในช่วงเลก 2 โดยเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ ราชภัฎเพชรบุรี 4-6 เกมนึ้จำเป็นต้องชนะเพื่อลุ้นรักษาอันดับ 3 ให้ได้จนจบซีซั่น ความพร้อมเกมนี้ จุตินันท์ รักษาทรัพย์, คอสเตลินญ่า ตาเลา, ธนวัฒน์ เกิดบางระจัน พร้อมลงสนาม
ส่วน ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน ของ “โค้ชซี” ณัฐพล สุทธิโรจน์ นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ เกษมบัณฑิต 3-4 โดย 5 เกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียว ต้องเร่งฟอร์มในช่วง 3 เกมสุดท้าย ซึ่งยังมีโอกาสคว้าอันดับ 3 ได้ เกมนี้ เนเน่, จิรวัฒน์ สอนวิเชียร, วีระศักดิ์ ศรีไชย, อิกอร์ พร้อมลงสนาม
ด้านโปรแกรมคู่อื่น
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
แบงค็อก บีทีเอส พบ เกษมบัณฑิต เอฟซีเวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่ พบ สุราษฎร์ธานี เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True BALLTHAI 9
เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ พบ นนทบุรี ฟุตซอลคลับ เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568
บลูเวฟ ชลบุรี พบ วายเอฟเอ ศรีราชา เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ห้องเย็นท่าข้าม พบ ราชนาวี เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2