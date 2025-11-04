สนามสุดท้าย! ศึกรถยนต์ทางเรียบ ซุปเปอร์ซีรีส์ ดวลเดือดตัดสินแชมป์ปี 2025
บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดกีฬารถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ รายการ B-Quik Thailand Super Series และ TSS The Super Series by B-Quik 2025 ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ (ร.ย.ส.ท.) และกฎของสมาพันธ์แข่งขันรถยนต์นานาชาติ (FIA) เดินทางสู่สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ สนามสุดท้ายของปี
โดยรายการ TSS The Super Series by B-Quik 2025 เป็นการดวลความเร็วของรถแข่งระดับซุปเปอร์คาร์ รุ่นใหญ่สุด TSS Supercar GT3 เรซที่ 9 วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และเลาริน ไฮน์ริช จากทีม AAS Motorsport ออกสตาร์ตตำแหน่งโพลโพสิชันนำม้วนเดียวซิวแชมป์ไปครอง จากนั้นเรซที่ 10 ปิติ ภิรมย์ภักดี และกันตศักดิ์ กุศิริ แก้ตัวกลับมาชนะปิดท้ายซีซั่นได้สำเร็จ
รุ่น TSS Supercar GTM ต้องชมความยอดเยี่ยมของ เคร็ก คอร์ลิสเจย์ลิน โรโบธาม ที่ออกสตาร์ตนำแบบม้วนเดียวจบ รับถ้วยแชมป์ไปครองทั้งเรซที่ 9 และ 10 ขณะที่ TSS Supercar GT4 เรซที่ 9 คมิก กรรณสูต และ กันตธีร์ กุศิริ จากทีม AAS Motorsport เก็บแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ส่วนเรซที่ 10 นาควิบ อัซลัน และ มิทเชล เชีย มิน จาย นักขับมาเลเซียจาก Wing Hin Motorsports คว้าแชมป์
รุ่น TSS Supercar GTC เรซที่ 7 เดเมียน แฮมิลตัน จาก SPEED FACTORY-FORD-MILLERS ซิวแชมป์ แต่ว่าเรซที่ 8 อัครพงศ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฏิ์ วสุรัตน์ จาก Toyota Gazoo Racing Thailand กลับมาคว้าแชมป์
ด้านรายการ B-Quik Thailand Super Series รุ่น Super Pickup D1 (Class A-B) เรซที่ 6 ณพล ชูเจริญผล จากทีม Nexzter MKSport HYB Speed Oil Motul AKANA by อู๋ดอ๋องระยอง ซิวแชมป์ ส่วนเรซที่ 7 อลงกรณ์ แซ่ตั้ง จาก Nexzter MKSport HYB Speed Oil Motul AKANA by อู๋ดอ๋องระยอง ผงาดแชมป์ ขณะที่เรซที่ 8 แซนดี้ สตูวิค จาก Aurora Ford Thailand Racing เป็นฝ่ายซิวแชมป์
รุ่น Super Pickup D2 (Class C) เรซที่ 6 ศุภมงคล เดชเพชร จาก ชาบูเถ้าแก่บิ๊ก Tum Clutch Mk Sport Akana CNC รักกัญ By อู๊ดอ๋องระยอง คว้าแชมป์ เรซที่ 7 แสงชัย วรรณทิม จาก 6.9 Ricther Konmeen อู่สีบังมัด Tum Monster Frank Remap เข้าเส้นชัยเป็นคันแรก จากนั้นเรซที่ 8 ศุภมงคล เดชเพชร จากชาบูเถ้าแก่บิ๊ก Tum Clutch Mk Sport Akana CNC รักกัญ By อู๊ดอ๋องระยอง คว้าถ้วยแชมป์ไปครอง
รุ่น Super Touring เรซที่ 7 ภาสฤทธิ์ พรหมสมบัติ แห่ง YK Motorsports ผงาดแชมป์ ส่วนเรซที่ 8 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จับคู่ ณัฐนิช ลีวัฒนาวรากุล จาก YK Motorsports ซิวแชมป์ ขณะที่รุ่น Super Eco เรซที่ 6 เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จาก RUK Racing Team รับแชมป์ ส่วนเรซที่ 7 และ 8 วรัญชิต วัฒนาธนกุล จาก Wing hin Motorsports X Ruk Team คว้าชัยชนะไปครอง
แฟนมอเตอร์สปอร์ตที่พลาดรับชมความมัน ความดุเดือด ตลอดฤดูกาลของการแข่งขัน B-Quik Thailand Super Series และ TSS The Super Series by B-Quik 2025 สามารถรับชมย้อนหลัง รวมถึงข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊ซเพจ Thailand Super Series, www.thailandsuperseries.net, และ Youtube : Thailand Super Series