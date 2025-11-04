จู๊ด เบลล์ เคลียร์เอกสารใกล้เสร็จ จ่อร่วมทัพช้างศึกดวลแข้งสิงคโปร์-ศรีลังกา
จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 21 ปีจากสโมสรกริมสบี้ ทาวน์ ในลีกทู อังกฤษ เตรียมที่จะได้เล่นให้กับทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ เดือนพฤศจิกายนนี้ หลังไม่มีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังสำหรับกรณีของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ในการดึงตัวมาเล่นให้กับทีมชาติไทย ชุดใหญ่ โดยขั้นตอนของเอกสารใกล้เสร็จสิ้นหมดแล้ว ขณะนี้เหลือเพียงเอกสาร พาสปอร์ตไทยฉุกเฉิน ซึ่งทาง จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ต้องไปทำด้วยตัวเองที่ประเทศอังกฤษ โดยจะไปทำภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน
จากนั้นจะส่งให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อนำเลขพาสปอร์ต ไปขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการของเอกสารทุกอย่าง ส่วนใบมรณบัตรคุณตา ได้ถูกขอเผื่อไว้กรณีที่ฟีฟ่าต้องการเอกสารเพิ่มเติม เพราะมีเคสของมาเลเซียก่อนหน้านี้
ทั้งนี้เมื่อเอกสารส่งให้ฟีฟ่าหมดเรียบร้อย จะต้องรอการตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะทันตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องพบ สิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามธรรมศาสตร์ และศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก บุกเยือน ศรีลังกา วันที่ 18 พฤศจิกายนแน่นอน